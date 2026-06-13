El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este domingo se firmará un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, aunque la versión fue rápidamente puesta en duda por autoridades iraníes.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que, tras la firma, el Estrecho de Ormuz quedará nuevamente habilitado para la navegación internacional, un punto clave para el comercio energético global.

“El acuerdo está previsto para firmarse mañana, e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, sostuvo Trump, generando expectativas sobre una posible desescalada del conflicto.

La reapertura de esta vía marítima resulta estratégica, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo y gas que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier avance en su normalización es seguido de cerca por los mercados internacionales.

Sin embargo, el presidente estadounidense también anticipó que su país avanzará sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán una vez finalizadas las hostilidades, con el objetivo de neutralizar cualquier riesgo futuro.

Según sus declaraciones, Estados Unidos intervendría para extraer y destruir ese material en una operación que podría realizarse tanto en territorio iraní como en suelo estadounidense.

Las afirmaciones de Trump contrastan con la postura de la Cancillería iraní, que horas antes aseguró que el acuerdo no será firmado este domingo, lo que genera incertidumbre sobre el estado real de las negociaciones diplomáticas.

Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre el contenido del eventual pacto ni sobre los países que participarían en su firma, así como tampoco el mecanismo mediante el cual se llevaría adelante el control del material nuclear.

En este contexto, la atención internacional está puesta en las próximas horas, que serán determinantes para confirmar si efectivamente se concreta un acuerdo capaz de poner fin a uno de los conflictos más tensos de los últimos años en Medio Oriente.