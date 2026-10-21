El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes 20 de octubre el avance de los dirigentes de derecha en Sudamérica y destacó los resultados electorales que modificaron el escenario político de la región. Sus declaraciones se produjeron a cinco días del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

"Sudamérica se está convirtiendo en un lugar completamente diferente, y está prosperando. Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas", afirmó el mandatario estadounidense, según declaraciones difundidas por la agencia EFE.

Trump reivindicó su apoyo a distintos candidatos conservadores que lograron imponerse en las urnas y sostuvo que sus respaldos políticos coincidieron con victorias electorales. Entre los dirigentes cercanos a su administración se encuentra el presidente argentino, Javier Milei, con quien mantiene una alianza política e ideológica.

"Cada uno de los que respaldé ganó, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, 'El Tigre'", expresó. Además, consideró que los países sudamericanos están adoptando posiciones cada vez más conservadoras, una transformación que evaluó positivamente.

Las declaraciones reflejan la importancia que la Casa Blanca otorga a los cambios políticos en América Latina, especialmente en un contexto en el que Brasil se prepara para una elección que podría modificar el equilibrio regional.

Brasil se prepara para un balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

La segunda vuelta presidencial brasileña se celebrará el domingo 25 de octubre, luego de una primera elección que dejó una diferencia ajustada entre los principales candidatos.

Flávio Bolsonaro, senador y representante del Partido Liberal, obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, alcanzó el 45,16%.

En este escenario, una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, mostró una disputa prácticamente empatada. El relevamiento otorgó al candidato opositor el 46,5% de intención de voto, frente al 45,9% del mandatario brasileño.

Al considerar únicamente los votos válidos, sin incluir indecisos ni sufragios en blanco, Bolsonaro alcanzó el 50,3%, mientras que Lula obtuvo el 49,7%. Sin embargo, la diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El estudio se realizó entre el 16 y el 18 de octubre, con la participación de 2.002 personas. Los resultados muestran un escenario abierto de cara a la definición presidencial.

En paralelo, Trump también expresó su respaldo a la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de los comicios previstos para el 27 de octubre. A través de su red social Truth Social, destacó su vínculo político con el mandatario y su postura frente a Irán.