El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción contra el delantero Folarin Balogun, quien finalmente quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

A través de su red social Truth Social, Trump agradeció al organismo rector del fútbol mundial por revertir la sanción que inicialmente iba a impedir la presencia del atacante estadounidense. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió el mandatario, en un mensaje que rápidamente ganó repercusión en la previa del encuentro.

La reacción del presidente de Estados Unidos en redes. (Foto: Donald Trump)

La decisión de la FIFA modificó el panorama deportivo de Estados Unidos. Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa durante la victoria por 2 a 0 sobre Bosnia-Herzegovina, tras una fuerte infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento, debía cumplir una fecha de suspensión automática.

Sin embargo, el organismo disciplinario resolvió dejar en suspenso la ejecución de esa sanción durante un período de prueba de un año, amparándose en el artículo 27 del Código Disciplinario. De esta manera, el delantero podrá enfrentar a Bélgica, aunque la sanción volverá a aplicarse si durante ese plazo incurre en otra falta de gravedad similar.

El fallo no pasó inadvertido en Bélgica. La Real Federación Belga de Fútbol expresó su "sorpresa" por la resolución y anunció que estudia todas las alternativas legales para impugnarla, al considerar que afecta los principios de igualdad y juego limpio entre los equipos participantes.

En un comunicado, la federación aseguró que busca proteger "los derechos legítimos de todos los equipos participantes", mientras que, según el diario De Standaard, también analiza presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El entrenador belga, Rudi Garcia, fue uno de los más críticos con la medida y llegó a compararla con "una broma del Día de los Inocentes", cuestionando que la FIFA modificara el efecto de una expulsión cuando el reglamento establece que una tarjeta roja implica la suspensión para el siguiente partido.

La resolución también llamó la atención porque en este mismo Mundial otros futbolistas sí cumplieron las sanciones previstas. El paraguayo Miguel Almirón fue suspendido por una fecha tras su expulsión, mientras que el qatarí Assim Madibo recibió una pena de cinco partidos luego de provocar una grave lesión al canadiense Ismaël Koné.

En el caso de Balogun, la FIFA argumentó un criterio diferente al considerar que el defensor bosnio Tarik Muharemovic pudo continuar jugando tras la infracción, razón por la que decidió dejar la suspensión en suspenso y permitir que el delantero esté disponible para el decisivo cruce frente a Bélgica.