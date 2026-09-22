El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó este martes la situación de las Islas Malvinas durante una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Fue el primer encuentro presencial entre ambos desde la llegada del laborista al gobierno británico.

Burnham confirmó después de la reunión que entre los temas tratados estuvieron Malvinas, Ucrania y cuestiones comerciales. El dirigente británico aseguró además que ambos establecieron una “buena conexión” pese a las diferencias existentes en algunos asuntos de política exterior.

El diálogo sobre el archipiélago adquiere relevancia porque Trump había declarado el 31 de agosto que su administración estaba revisando la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas. Sin embargo, en aquel momento no anticipó si ese análisis derivaría en un cambio formal de la política de Washington.

Trump mantiene abierta la revisión

Consultado entonces por la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, Trump afirmó que revisaba “todas las posturas”. Reuters señaló que Estados Unidos ha evitado generalmente tomar partido sobre la soberanía desde la guerra de 1982.

Hasta ahora, la Casa Blanca no anunció una modificación oficial de esa posición. Por eso, la inclusión del tema en la conversación con Burnham suma un nuevo antecedente diplomático, pero no implica por sí misma un respaldo de Washington a alguna de las partes.

La relación entre Washington y Londres

Trump calificó a Burnham como un “hombre de negocios nato” y destacó el comienzo de la relación bilateral. El premier británico, por su parte, sostuvo que el vínculo con Estados Unidos es importante para su gobierno y manifestó su intención de fortalecerlo.

La reunión también estuvo atravesada por diferencias sobre otros asuntos internacionales. Trump volvió a cuestionar el acuerdo británico sobre las islas Chagos y Diego García, mientras Burnham señaló que buscará una solución a ese conflicto.

Malvinas vuelve a la agenda diplomática

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras Reino Unido administra el archipiélago y rechaza negociar la soberanía en los términos planteados por Buenos Aires.

La conversación entre Trump y Burnham vuelve a colocar el tema en la agenda internacional en momentos en que Washington analiza su posición. Por ahora, no existe una comunicación oficial estadounidense que confirme un cambio en su política respecto del archipiélago.