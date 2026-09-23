El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas asegurando que su país atraviesa una "era dorada" impulsada por una economía en auge y fronteras infranqueables.

En el marco de la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense, el mandatario destacó la creación de más de un millón de empleos en el sector privado, récords históricos en los mercados bursátiles y reducciones históricas en los niveles de pobreza y crimen.

Ofensiva contra Irán y el acuerdo en Gaza

En materia de política exterior, Trump enfatizó su enfoque resolutivo frente a las amenazas internacionales. Cuestionó duramente al régimen de Irán, calificándolo como el principal patrocinador del terrorismo, e hizo alusión a las operaciones de su administración que neutralizaron el programa nuclear y las capacidades navales y aéreas iraníes.

Condenó los actos del régimen contra su propia población e instó a la comunidad internacional a imponer un aislamiento económico absoluto a Teherán.

En cuanto al conflicto en Gaza, celebró el cese de hostilidades y la liberación de la totalidad de los rehenes. Agradeció el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a su plan de paz de 20 puntos y destacó el compromiso financiero de casi 30 países para la reconstrucción del territorio.

Además, enumeró su intermediación directa en la resolución de múltiples disputas internacionales, asegurando haber alcanzado acuerdos diplomáticos históricos en diversas regiones.

Soberanía territorial, carteles de la droga y política hemisférica

Durante su alocución, el mandatario expuso los avances en el Hemisferio Occidental, citando la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y los recientes acuerdos comerciales que involucran masivas reservas petroleras. Calificó a los carteles del narcotráfico como las verdaderas "organizaciones terroristas de la región" y exigió a las autoridades mexicanas recuperar el control de su territorio.

Por otro lado, anunció un histórico acuerdo con el Reino de Dinamarca y las autoridades de Groenlandia que le otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad de ese territorio, donde se construirán dos grandes bases militares para resguardar el Atlántico Norte y el continente americano.

Recortes presupuestarios a ONU

En un tramo crítico hacia la burocracia internacional, anunció un recorte del 15 % en el presupuesto de las Naciones Unidas para 2026 y la eliminación de más de 4.000 puestos[cite: 2]. Reclamó que la organización abandone agendas ideológicas globales y rechazó rotundamente la creación de impuestos o tribunales internacionales que pretendan juzgar a ciudadanos de su país.

Finalmente, propuso redefinir conceptualmente la tecnología de vanguardia, sugiriendo sustituir la terminología de "Inteligencia Artificial" por la de "Superinteligencia". Reafirmó que Estados Unidos mantendrá el liderazgo global en este ámbito bajo la supervisión de sus agencias de justicia, rechazando regulaciones internacionales que puedan frenar la innovación tecnológica.