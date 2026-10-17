El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este viernes 16 de octubre a Katie Zacharia, su flamante secretaria de prensa de la Casa Blanca, apenas cinco días después de que asumiera el cargo. La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño frente a los periodistas y una controversia relacionada con sus credenciales profesionales, luego de que reconociera que nunca había aprobado el examen necesario para ejercer como abogada.

La salida de Zacharia se conoció después de que el mandatario estadounidense le sugiriera públicamente que reconsiderara su continuidad. La funcionaria había protagonizado una primera conferencia de prensa que recibió numerosas críticas y posteriormente quedó envuelta en una polémica por la manera en que se había presentado profesionalmente.

Su breve paso por el cargo se convirtió en uno de los más cortos de la historia de la Casa Blanca, en un contexto de cambios dentro del equipo de comunicación presidencial.

La polémica por sus estudios de Derecho

Uno de los principales cuestionamientos contra Zacharia surgió cuando reconoció que había estudiado Derecho, pero que nunca consiguió la habilitación profesional para ejercer como abogada en Estados Unidos.

La exvocera se graduó en 2011 en la Universidad Pepperdine, en California. Sin embargo, no aprobó el examen requerido para obtener la matrícula profesional en ese estado.

Durante una entrevista televisiva, explicó que había rendido la evaluación cuando estaba próxima a casarse y mudarse a China con su esposo, quien trabajaba en el sector financiero.

Según su versión, los cambios personales que atravesaba en aquel momento influyeron en su decisión de no volver a presentarse al examen. Además, negó haber intentado engañar sobre su formación académica.

Las explicaciones no lograron frenar los cuestionamientos, que aumentaron después de distintas entrevistas en medios estadounidenses.

Una conferencia de prensa que duró menos de 15 minutos

La primera presentación oficial de Zacharia ante los periodistas también generó críticas. La conferencia se extendió durante menos de 15 minutos y la funcionaria respondió preguntas de apenas tres cronistas.

Posteriormente, reconoció que había contado con muy poco tiempo para prepararse antes de enfrentar a los medios.

De acuerdo con su explicación, recibió los primeros materiales informativos el lunes por la noche y terminó de revisarlos durante la mañana del martes, poco antes de presentarse públicamente.

La exvocera también admitió que podría haber optado por una intervención más breve, sin responder preguntas, hasta contar con mayor preparación.

Los comentarios sobre China que generaron controversia

A las críticas anteriores se sumaron unas declaraciones de Zacharia sobre China, país en el que vivió durante una etapa de su vida.

Durante una entrevista, cuestionó la posibilidad de que la potencia asiática superara a Estados Unidos y realizó comentarios negativos sobre las condiciones sanitarias del país.

Sus expresiones provocaron una respuesta de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien la invitó a visitar nuevamente el territorio para conocer su situación actual.

El episodio sumó tensión a una gestión que ya enfrentaba cuestionamientos por sus primeras apariciones públicas.

Trump deberá buscar una nueva portavoz para la Casa Blanca

Antes de asumir como secretaria de prensa, Zacharia trabajaba en el área de comunicación de la empresa vinculada con Truth Social, la plataforma de redes sociales del mandatario estadounidense.

Trump le ofreció el puesto el 7 de octubre y, al día siguiente, ella viajó desde California a Washington para incorporarse al Gobierno.

Sin embargo, su permanencia terminó abruptamente. La salida dejó nuevamente vacante uno de los cargos más visibles de la administración estadounidense, encargado de comunicar las decisiones presidenciales y responder las consultas de los medios.

Por el momento, la Casa Blanca no anunció quién reemplazará a Zacharia, mientras continúan las repercusiones por su inesperado despido.