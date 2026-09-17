Donald Trump amenazó con imponer elevados aranceles a la Unión Europea o incluso suspender el comercio directo con el bloque si Canadá es incorporado como miembro especial. El presidente estadounidense realizó la advertencia tras la propuesta europea para profundizar la relación con Canadá.

Trump señaló que una eventual integración canadiense como miembro asociado de la UE podría interpretarse como un “acto hostil” hacia Estados Unidos. También afirmó que, si la medida se concreta con “mala intención”, respondería con “serios aranceles” al bloque europeo o con restricciones al comercio bilateral.

La propuesta europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso abrir la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea. La iniciativa apunta a profundizar la cooperación en tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había aclarado que su Gobierno no busca una adhesión plena a la Unión Europea. Su propuesta apunta a desarrollar una “alianza única” con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

Una categoría que todavía no existe

El estatus de “miembro asociado” no existe actualmente en los tratados fundacionales de la Unión Europea. Su eventual creación requeriría negociar las condiciones y obtener la aprobación unánime de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa. El acercamiento bilateral se intensificó en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.