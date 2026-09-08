Trump habló con el primer ministro británico tras la polémica por Malvinas

Donald Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvieron este lunes una conversación telefónica, en el primer contacto entre ambos después de que el mandatario estadounidense pusiera en duda el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido en la cuestión Malvinas.

El diálogo se produjo luego de varios días de tensión entre Washington y Londres. Trump había dejado abierta la posibilidad de modificar la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas, una declaración que fue recibida con expectativa por el Gobierno de Javier Milei y que generó una rápida reacción británica.

Sin embargo, pese a la importancia que tuvo la cuestión Malvinas en los días previos, el tema no figuró en el comunicado oficial difundido por Downing Street sobre la conversación.

Ucrania y Medio Oriente, los temas de la conversación

De acuerdo con un portavoz de Downing Street citado por Reuters, Burnham reiteró durante la charla el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra con Rusia.

La situación en Medio Oriente también formó parte del intercambio. El primer ministro británico planteó la importancia de avanzar hacia una solución de dos Estados, además de abordar la reapertura del estrecho de Ormuz y la necesidad de evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

La conversación tuvo lugar un día después de una serie de reuniones diplomáticas vinculadas con la guerra en Ucrania. En ese contexto, Washington busca mantener la coordinación con Londres mientras intenta avanzar en las negociaciones de paz.

La tensión por Malvinas sigue abierta

El contacto telefónico ocurrió después de que Trump sorprendiera al sugerir que Estados Unidos podría revisar su histórica postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La declaración generó repercusiones tanto en Argentina como en el Reino Unido. Javier Milei aprovechó el nuevo escenario para reforzar el reclamo argentino y anunció medidas contra empresas petroleras que operan en el área del archipiélago.

Desde Londres, en tanto, volvieron a ratificar su posición. La ministra británica Kirsty McNeill aseguró este martes que “no hay duda” sobre la soberanía británica de las islas y sostuvo que el Reino Unido mantiene un compromiso firme con sus habitantes.

Así, aunque Trump y Burnham hablaron después de la polémica por Malvinas, el archipiélago no fue mencionado oficialmente durante la conversación, mientras la disputa diplomática continúa generando repercusiones entre Washington, Londres y Buenos Aires.