El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una fuerte ofensiva económica contra Irán y lanzó una advertencia a todos los países que mantengan vínculos capaces de darle un “salvavidas” financiero a Teherán. La medida profundiza la tensión internacional en medio del prolongado conflicto y las dificultades para alcanzar una salida diplomática.

A través de una publicación en Truth Social, Trump calificó la estrategia como un “Día D económico” y aseguró que se tratará de una de las operaciones de presión económica más severas impulsadas contra un país. El objetivo de Washington es aumentar el aislamiento financiero y comercial de Irán.

El mandatario estadounidense fue más allá y advirtió que las consecuencias también podrían alcanzar a terceros países. Según sostuvo, cualquier nación que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos u organismos gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”.

La amenaza apunta a cerrar las vías que todavía le permiten a Teherán acceder al comercio y al sistema financiero internacional pese a las sanciones que ya pesan sobre el país. Estados Unidos viene profundizando en las últimas semanas su estrategia de presión económica, con nuevas restricciones y medidas destinadas a dificultar los ingresos iraníes.

El anuncio llega además en un escenario marcado por las tensiones en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. El tránsito marítimo continúa afectado y la incertidumbre en la región volvió a generar preocupación por su posible impacto sobre los mercados energéticos internacionales.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos suspendió sus intercambios comerciales y operaciones financieras con Irán después de denunciar nuevos ataques con misiles. La decisión representa un golpe adicional para Teherán debido al histórico papel de Emiratos como uno de sus principales socios comerciales y vías de acceso a mercados internacionales.

La nueva ofensiva anunciada por Trump marca así una profundización de la estrategia estadounidense: aumentar el costo económico no solo para Irán, sino también para aquellos gobiernos, empresas o entidades que contribuyan a sostener sus operaciones financieras y comerciales.