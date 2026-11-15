El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió este domingo al Congreso que apruebe rápidamente una partida de US$30.100 millones para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo, luego de una falla técnica que provocó la suspensión de despegues en todo el país y afectó a miles de pasajeros.

El pedido llegó después de una jornada de caos en los aeropuertos estadounidenses. El viernes, las autoridades dispusieron una paralización de los despegues durante aproximadamente cuatro horas, una medida que dejó a miles de aviones en tierra y generó complicaciones que continuaban durante este domingo.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump cuestionó el estado de la infraestructura aérea y responsabilizó a la administración anterior, encabezada por el demócrata Joe Biden, por el deterioro del sistema.

El mandatario sostuvo que su Gobierno cuenta con un plan para actualizar los sistemas de control del tráfico aéreo, pero reclamó que el Congreso libere los recursos necesarios para acelerar los trabajos.

Una falla técnica detrás del caos aéreo

La Casa Blanca descartó que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque y atribuyó el problema a una falla técnica durante los trabajos de reemplazo de antiguas líneas de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

La crisis dejó en tierra alrededor de 12.000 vuelos, de los cuales unos 9.000 eran comerciales. Según los registros de FlightAware, hasta este domingo se contabilizaban 1.569 vuelos cancelados y otros 2.737 con demoras.

Entre los aeropuertos más afectados estuvieron el O'Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York, Dallas-Fort Worth y Boston Logan.

En ese contexto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, estimó que las operaciones podrían recuperar la normalidad entre este domingo y el lunes, aunque reconoció que la reorganización del tránsito aéreo llevaría tiempo.

La situación volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura aérea estadounidense y la necesidad de actualizar los sistemas que permiten coordinar el movimiento de aeronaves en todo el país.