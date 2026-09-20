El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está formando una “Fuerza IA” y que anunciará próximamente a un “zar de IA”. El mandatario realizó el anuncio este sábado a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

Trump sostuvo que no permitirá que se obstaculice el crecimiento de la industria de inteligencia artificial. En ese sentido, afirmó que el Gobierno buscará valorar, apoyar y vigilar el desarrollo de esta tecnología.

Una nueva estructura

El mandatario no brindó detalles sobre cómo estará conformada la denominada “Fuerza IA”. Tampoco explicó cuál sería específicamente la función del funcionario al que definió como “zar de IA”.

Trump también señaló que Estados Unidos cuenta con mecanismos dentro de su sistema de justicia penal y civil para actuar frente a los aspectos negativos vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial. Su planteo se da en medio del debate sobre el crecimiento acelerado de esta tecnología y sus posibles riesgos.

La importancia económica de la IA

Durante su publicación, Trump comparó la inteligencia artificial con la próxima Revolución Industrial o con Internet. Además, afirmó que la tecnología posiblemente podría representar hasta el 25% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos.

El anuncio se produce mientras en Estados Unidos continúa el debate sobre el desarrollo de la IA y la necesidad de establecer mecanismos para acompañar su expansión. Por el momento, Trump no precisó cuándo se conocerán los detalles de la nueva estructura.