El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una nueva suba de aranceles a las importaciones de China y otros países, en una medida que podría anunciarse durante esta semana y que amenaza con profundizar las tensiones comerciales entre las principales economías del mundo.

La iniciativa de la Casa Blanca apunta a imponer nuevos gravámenes a productos provenientes de decenas de países, entre ellos China, Japón, Corea del Sur y los integrantes de la Unión Europea. Según trascendió, el país asiático sería uno de los más perjudicados por los incrementos, debido al alcance de sus políticas de subsidios industriales.

La información fue publicada por The Wall Street Journal y señala que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, presentaría los resultados de una investigación que se extendió durante varios meses. El relevamiento analiza las ayudas estatales que reciben distintas industrias extranjeras y su impacto sobre la competencia internacional.

Desde Washington sostienen que los subsidios permiten que empresas de otros países produzcan grandes cantidades de bienes y los comercialicen a precios más bajos, lo que perjudicaría a los fabricantes estadounidenses.

Qué países podrían enfrentar los nuevos aranceles de Trump

La investigación alcanza a China, Japón, Corea del Sur, India, Vietnam y los 27 países que integran la Unión Europea, además de otras economías. En total, son 16 socios comerciales y jurisdicciones bajo análisis.

De acuerdo con las primeras estimaciones, China podría enfrentar los incrementos más elevados. En cambio, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur tendrían gravámenes generales del 15% o inferiores, en línea con los acuerdos comerciales que habían negociado previamente con la administración estadounidense.

India y Vietnam también podrían quedar expuestos a tasas superiores. Sin embargo, todavía no se conocen los porcentajes definitivos ni el alcance exacto de los productos que quedarían alcanzados.

La propuesta contemplaría algunas excepciones para bienes como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya cuentan con medidas arancelarias específicas.

El antecedente judicial que impulsa la nueva estrategia

La posible suba de aranceles aparece después de un revés judicial para Trump. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el primer paquete de gravámenes globales impulsado por el mandatario, lo que obligó a su administración a buscar nuevas herramientas legales para sostener su política comercial.

En ese contexto, el Gobierno estadounidense avanzó con investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles frente a prácticas comerciales consideradas desleales.

La investigación sobre los subsidios industriales forma parte de esa estrategia y podría convertirse en la base legal para aplicar los nuevos impuestos a las importaciones.

Por el momento, la Casa Blanca no confirmó oficialmente las nuevas tasas ni la fecha definitiva del anuncio. Sin embargo, las fuentes citadas por medios internacionales señalaron que los resultados de la investigación podrían conocerse en los próximos días.

La posibilidad de una nueva escalada arancelaria vuelve a generar incertidumbre en el comercio internacional y abre interrogantes sobre las futuras relaciones económicas entre Estados Unidos, China y sus principales socios comerciales.