El panorama diplomático entre Washington y Teherán volvió a tensarse este miércoles tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano aseguró que el régimen iraní "no logra ponerse de acuerdo" y lanzó una advertencia directa sobre el futuro de las conversaciones de paz.

"No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", disparó el jefe de Estado, dejando en claro su malestar por la falta de avances en las rondas de diálogo que se vienen desarrollando en Pakistán.

"No más señor amable"

El mensaje de Trump no fue solo textual. El posteo estuvo acompañado por una imagen simulada donde se lo ve armado y con gafas de sol, con explosiones de fondo, bajo la contundente frase: "¡NO MÁS SR. AMABLE!". Este giro en la retórica ocurre apenas una semana después de que el propio mandatario extendiera el alto el fuego de manera indefinida para propiciar el diálogo.

Según trascendió desde el entorno de la Casa Blanca, Trump estaría insatisfecho con el plan presentado por Teherán, el cual busca reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo naval, pero aplazando la discusión central sobre el programa nuclear y las reservas de uranio enriquecido.

El Estrecho de Ormuz en disputa

El martes, el dirigente republicano afirmó que Irán le comunicó estar en un "estado de colapso" y que necesitan con urgencia la reapertura de la vía marítima por donde circula el 20 % del crudo mundial. Sin embargo, para la administración Trump, reabrir el paso sin garantías nucleares no sería una opción viable para ser vendida como una victoria política.

Pese al viaje del canciller iraní a Islamabad, la segunda ronda de conversaciones no logró concretarse el pasado fin de semana. Ante este escenario, la presión de Estados Unidos parece haber regresado a su punto máximo, condicionando cualquier alivio económico a una capitulación definitiva de Irán sobre sus ambiciones atómicas.