Trump prometió un dividendo de US$5.000 si los republicanos ganan el Congreso

Donald Trump prometió entregar un “dividendo” de US$5.000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente realizó el anuncio durante la convención republicana de mitad de mandato que se desarrolla en Dallas y presentó el eventual beneficio como una consecuencia directa de una victoria electoral de su partido.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben US$5.000”, sostuvo Trump durante un discurso de casi dos horas en el evento denominado “Trump-a-palooza”. Además, pidió a sus seguidores que voten en noviembre como si él mismo estuviera en la boleta.

La propuesta todavía no cuenta con detalles sobre su implementación. Trump tampoco precisó de dónde saldrían los fondos necesarios para financiar la entrega ni cuáles serían los mecanismos para determinar quiénes podrían acceder al beneficio.

Un programa que podría superar el US$1 billón

El principal interrogante sobre el denominado “Trump dividend” está relacionado con su costo. La entrega de US$5.000 a los adultos estadounidenses podría representar un desembolso superior a US$1 billón, de acuerdo con estimaciones citadas por medios estadounidenses.

Una iniciativa de semejante magnitud requeriría definir una fuente de financiamiento y la participación del Congreso. Por el momento, el mandatario no presentó públicamente un esquema presupuestario que explique cómo se cubriría el eventual pago.

Trump planteó además que el dinero debería utilizarse dentro de Estados Unidos, en línea con su discurso de fortalecimiento de la economía y promoción del consumo y la producción nacional.

El vicepresidente JD Vance introdujo posteriormente algunos matices sobre el alcance de la propuesta y sugirió que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos del beneficio.

El anuncio llega antes de una elección clave

La promesa fue realizada en un momento decisivo para los republicanos, que buscarán conservar el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del 3 de noviembre.

La convención celebrada en el American Airlines Center de Dallas tiene como uno de sus principales objetivos movilizar a la base republicana y reforzar la estrategia electoral del partido alrededor de la figura de Trump.

El mandatario enfrenta un escenario político complejo, con cuestionamientos vinculados a la inflación y a la situación internacional. En ese contexto, el anuncio de un eventual pago directo busca instalar un mensaje económico de impacto entre los votantes.

Trump puso la economía en el centro

Durante el encuentro republicano, Trump también defendió las principales políticas económicas de su administración, entre ellas los recortes de impuestos, los aranceles y las medidas destinadas a impulsar la producción nacional.

El presidente vinculó el posible dividendo con el desempeño económico del país y con los resultados de su gestión. La estrategia busca presentar una eventual victoria republicana como una oportunidad concreta de beneficio para los ciudadanos.

La propuesta también remite a otras iniciativas de Trump relacionadas con transferencias directas de dinero que finalmente no llegaron a concretarse. Esta vez, el mandatario volvió a utilizar un mecanismo de pago directo como argumento dentro de una campaña electoral.

La disputa por el Congreso

Los republicanos intentarán utilizar la convención para consolidar sus principales argumentos de campaña, mientras los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y disputar la mayoría del Senado.

Entre los ejes de la campaña republicana aparecen la política comercial, la seguridad fronteriza, la producción nacional, los impuestos y las reformas en materia de salud.

Con las elecciones legislativas cada vez más cerca, Trump apuesta a convertir su política económica en uno de los principales argumentos para movilizar a los votantes. El eventual pago de US$5.000 quedó así instalado como una de las propuestas más llamativas de la campaña, aunque todavía resta conocer su alcance, sus condiciones y, principalmente, cómo sería financiado.