El gobierno de Donald Trump propuso aplicar aranceles de hasta el 20% a 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea e India. La iniciativa se conoció este miércoles 25 de noviembre, luego de una investigación de ocho meses sobre las prácticas comerciales de distintos socios de Estados Unidos.

La medida apunta a lo que Washington considera una producción industrial excesiva y una capacidad productiva desvinculada de la demanda. Una fuente cercana a las conversaciones señaló a AFP que esas economías promueven una producción que no responde a las condiciones del mercado.

Qué países están incluidos

Además de China, la Unión Europea e India, la lista incluye a Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. En total, la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) alcanzó a 16 socios comerciales.

Por el momento, México y Noruega quedaron afuera de la propuesta y sus casos continúan bajo revisión, sin un plazo definido. La iniciativa contempla diferentes niveles de gravámenes de acuerdo con los acuerdos comerciales que Estados Unidos mantiene con cada economía.

El impacto de los aranceles para China

El recargo más elevado, del 20%, correspondería a China y se sumaría a los gravámenes cercanos al 25% que Trump había establecido durante su primer mandato. Según la información publicada, ese límite está vinculado con una tregua comercial que finalizará el 10 de enero.

La propuesta también contempla excepciones para determinados productos y mecanismos comerciales bilaterales. Los nuevos aranceles no se acumularían a los gravámenes de entre 10% y 12,5% que Estados Unidos impuso en julio a 60 socios por las normas contra el trabajo forzoso.

Por qué Trump impulsa la medida

La administración estadounidense considera a China la principal fuente de exceso de capacidad industrial, especialmente en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrodomésticos y los productos solares. También cuestiona inversiones chinas en países del sudeste asiático, que según Washington permitirían fabricar bienes para el mercado estadounidense y evitar aranceles.

La investigación comenzó el 11 de marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a la USTR responder ante prácticas extranjeras consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense. La propuesta forma parte de la estrategia de Trump para reconstruir su esquema de aranceles globales, luego de que la Corte Suprema derogara el anterior en febrero.