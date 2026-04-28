Trump reafirmó su alianza con Reino Unido en medio del conflicto por Malvinas

En un encuentro cargado de simbolismo diplomático, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al rey Carlos III en la Casa Blanca. La visita oficial se produce en un contexto de evidente fricción entre Washington y Londres, alimentada por posturas encontradas respecto a la guerra en Oriente Medio y, fundamentalmente, por la reciente escalada de tensión en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Pese a los cortocircuitos con la administración del primer ministro británico, Keir Starmer, el mandatario estadounidense optó por un discurso conciliador para reafirmar los lazos históricos entre ambas naciones. “En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos”, declaró Trump durante la recepción.

Una “relación especial” bajo la lupa

El presidente norteamericano hizo hincapié en la vigencia de la denominada “relación especial” que une a las dos potencias. Este gesto busca llevar tranquilidad a la corona británica en un momento donde el apoyo de EE.UU. parecía puesto en duda debido a las diferencias estratégicas y las presiones diplomáticas internacionales que involucran al archipiélago del Atlántico Sur.

“Esperemos que siempre siga siendo así”, añadió Trump, enviando un mensaje directo a la dirigencia política del Reino Unido, diferenciando su respeto por la monarquía de las diferencias que mantiene con el actual gobierno laborista de Starmer.

El contexto de la visita

La llegada del monarca a Washington es seguida de cerca por la diplomacia internacional. Los analistas coinciden en que las palabras de Trump intentan separar los conflictos puntuales de gestión, como los reclamos por Malvinas o la intervención en zonas de conflicto, de la alianza estructural que mantiene el eje anglosajón.

Con esta declaración, Trump no solo le da la bienvenida a Carlos III, sino que intenta blindar el vínculo estratégico de las potencias ante un escenario global cada vez más complejo y fragmentado.