El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los pedidos para establecer nuevas regulaciones sobre la inteligencia artificial y calificó como una “enferma conspiración” a las críticas contra el desarrollo de esta tecnología y de los centros de datos.

A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos ya tiene suficientes herramientas legales para controlar a las empresas de inteligencia artificial y volvió a defender la necesidad de que el país mantenga su liderazgo frente a China en esta carrera tecnológica.

“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, afirmó el mandatario.

Trump defendió el liderazgo de Estados Unidos

El presidente sostuvo que la principal garantía para evitar un desarrollo perjudicial de la inteligencia artificial es contar con un liderazgo político fuerte. En ese sentido, afirmó que Estados Unidos ya dispone de un amplio poder regulatorio y penal sobre las compañías del sector.

Trump también destacó que su administración ya intervino contra determinadas empresas cuando consideró que podían realizar acciones perjudiciales. Entre ellas mencionó a Anthropic, una de las principales compañías estadounidenses dedicadas al desarrollo de IA.

Su postura se produce mientras crecen los pedidos de referentes tecnológicos para reducir el ritmo de desarrollo de los sistemas más avanzados y establecer mayores medidas de seguridad.

Crece el debate por los riesgos de la IA

La discusión se intensificó luego de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, reclamara públicamente desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial para evaluar sus riesgos. Su planteo recibió respaldo de figuras como Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI.

En los últimos días también creció la preocupación después de que el investigador de Anthropic Jacob Coxon abandonara la empresa y advirtiera sobre los riesgos que podría generar una evolución de la IA sin controles suficientes.

Frente a esos cuestionamientos, Trump insistió en que frenar el desarrollo estadounidense podría permitir que China tome la delantera. “Quien gane en la IA, gana”, sostuvo el mandatario, al plantear la competencia tecnológica entre ambas potencias como una cuestión estratégica.

El debate ahora enfrenta dos posiciones dentro de Estados Unidos: quienes reclaman avanzar con mayores controles de seguridad y quienes consideran que una regulación demasiado estricta podría hacerle perder al país su ventaja frente a China.