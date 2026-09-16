Cuando se acerca un casamiento, un egreso o las fiestas de fin de año, la sonrisa suele convertirse en protagonista. Sin embargo, buscar un cambio estético a último momento no siempre es la mejor opción. Contar con tiempo permite evaluar salud bucal y elegir el tratamiento adecuado.

El odontólogo Fabio Galdeano explicó en Salud & Bienestar que comenzar con dos o tres meses de anticipación ofrece un margen adecuado para trabajar con tranquilidad.

“Con dos o tres meses tenemos como para poder tener más opciones de tratamiento y más variedad en el tratamiento para ofrecerle”, señaló.

El punto de partida es una boca sana

Antes de pensar en la apariencia, el primer paso es una evaluación profesional. Caries, inflamación de encías o piezas dañadas pueden modificar los tiempos.

Fabio Galdeano, odontólogo

Galdeano destacó que su metodología parte de un plan que respete la biología y las características de cada paciente. “Yo tengo la metodología de siempre seguir estrictamente y rigurosamente un plan de tratamiento”, explicó.

Algunas restauraciones pueden resolverse durante una consulta. Una reconstrucción puede demandar alrededor de 40 minutos o una hora, mientras que un tratamiento de conducto puede extenderse hasta una hora y media.

Para una transformación estética más amplia existen alternativas como las carillas o el diseño de sonrisa. Varias carillas pueden realizarse en una sola sesión prolongada, evaluando forma, color y naturalidad. En sus carillas a mano alzada busca conservar pequeñas imperfecciones para lograr un resultado natural.

Blanqueamiento y opciones rápidas

El blanqueamiento dental puede generar cambios visibles en poco tiempo, pero tampoco debería realizarse sin una evaluación previa. Es necesario comprobar que no existan caries, inflamación u otras condiciones que deban tratarse antes.

Una vez preparada la boca, el procedimiento puede durar aproximadamente entre 40 y 45 minutos. Los resultados son inmediatos y puede indicarse continuidad en el hogar. “En un par de semanas podemos lograr cambios bastante interesantes”, sostuvo Galdeano.

También existen opciones para reponer piezas o realizar pequeñas correcciones. En cambio, los tratamientos de ortodoncia más complejos requieren tiempos mayores. Los implantes demandan además un período adicional por la oseointegración, proceso mediante el cual el organismo forma hueso alrededor del implante.

Si el evento está a dos o tres meses, todavía existe margen para abordar distintos problemas y trabajar de manera integral. Con menos tiempo, pueden priorizarse soluciones estéticas o urgentes, siempre dentro de una planificación profesional.

El especialista advirtió sobre los riesgos de recurrir a procedimientos sin supervisión.

“Cualquier tratamiento que vos te realices en las manos no indicadas sería algo riesgoso”, afirmó.

La recomendación es clara: no esperar hasta último momento. Anticipar la consulta permite ordenar prioridades y llegar al evento con una sonrisa sana. La idea, como resumió Galdeano, es “volver a sonreír”, ya sea con una solución inmediata o con un tratamiento que requiera más tiempo.

Dato

Salud & Bienestar, por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.