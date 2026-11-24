El diario personal del papa Francisco salió a la luz con una historia que tiene como protagonista a un cardenal argentino. Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, contó cómo llegó a sus manos el material privado de Jorge Bergoglio y reveló el pedido especial que el propio Pontífice le había hecho antes de morir: publicar aquellos escritos cuando llegara el momento, siempre que pudieran servir para ayudar espiritualmente a otras personas.

La historia comenzó durante una conversación reservada en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Según relató Fernández en una entrevista con Vatican News, se encontraba junto a Francisco en el sector de su escritorio personal. En ese momento, ambos conversaban sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera cómo proceder si el Papa perdía de manera irreversible la conciencia.

En medio de esa charla, Bergoglio le mostró un espacio donde guardaba varios documentos, un libro y una agenda que llamó especialmente la atención del cardenal. Al revisarla, Fernández advirtió que no se trataba de una agenda convencional, sino de una especie de diario personal en el que el Papa había registrado pensamientos y reflexiones propias.

Fue entonces cuando Francisco le dejó una frase que marcaría el destino de esos escritos: "De esto verán ustedes". Aunque Fernández no recordó todas las palabras de aquella conversación, sí conservó una expresión que consideró fundamental: "Que sea para edificación".

El pedido era claro: cuando llegara el momento, esos textos debían ponerse a disposición de los lectores si podían aportar algo a sus vidas y ayudarlos a reflexionar.

Cómo llegaron los escritos a manos de Tucho Fernández

Después de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, el cardenal argentino decidió cumplir con aquella indicación. Sin embargo, primero necesitaba encontrar el material y asegurarse de que no se perdiera ni quedara en manos equivocadas.

Cuando León XIV fue elegido como nuevo Papa, Fernández esperó algunos meses antes de plantearle el tema. Finalmente, le contó sobre aquella conversación con Bergoglio y le explicó que sentía la responsabilidad de cumplir con el encargo que había recibido.

La respuesta del actual Pontífice fue clave. Según relató el cardenal, León XIV mostró interés por los escritos y, dos días después de aquella conversación, encontró la caja donde estaban guardados los documentos que Francisco le había mostrado. Inmediatamente, se la envió para que pudiera comenzar el trabajo de selección y preparación del libro.

Fernández reconoció que quedó sorprendido cuando finalmente pudo leer el contenido. Encontró información que nunca había escuchado sobre Francisco, incluso detalles de su vida espiritual que el Papa no solía compartir en conversaciones públicas ni privadas.

En un primer momento, el cardenal dudó sobre la conveniencia de publicar algunos pasajes por el nivel de intimidad que contenían. Sin embargo, terminó considerando que aquellas reflexiones podían generar preguntas y ayudar a comprender mejor la personalidad y la experiencia religiosa de Bergoglio.

Qué contienen los escritos privados de Francisco

El material reúne anotaciones que Francisco comenzó a escribir en 1992, antes de convertirse en Papa, y que continuó durante buena parte de su pontificado, hasta agosto de 2024.

Entre sus páginas aparecen reflexiones sobre la fe, la oración, la culpa, los temores, el paso del tiempo y la dignidad humana. También hay relatos de experiencias espirituales, referencias a la Virgen María y pensamientos sobre la relación entre la Iglesia y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Fernández fueron las anotaciones vinculadas con experiencias que Francisco interpretaba como encuentros con el demonio. El cardenal explicó que esos relatos estaban acompañados por reflexiones más profundas sobre la fe y la necesidad de encontrar sentido a la propia existencia.

El diario también refleja la importancia que Bergoglio le daba a la piedad popular. Entre los recuerdos que aparecen se encuentra su costumbre de dejar pedidos escritos debajo de una imagen de San José, una práctica que, según Fernández, expresaba su confianza y reconocimiento de la necesidad de ayuda divina.

Además, entre los documentos que Francisco conservaba junto a su diario había tres textos que consideraba especialmente importantes: "Evangelii nuntiandi", de Pablo VI, y los documentos de Puebla y Aparecida, vinculados con el episcopado latinoamericano.

Por qué no se publicó el diario completo

Fernández explicó que la publicación no incluye absolutamente todas las anotaciones de Francisco. Durante el proceso de edición decidió dejar afuera algunos fragmentos que repetían ideas, contenían cuestiones prácticas sin relevancia o mencionaban aspectos íntimos de personas que todavía viven.

También encontró páginas escritas con una serie de signos particulares, similares a jeroglíficos, que interpretó como anotaciones que el propio Bergoglio no quería que fueran leídas en el futuro. Por ese motivo, decidió respetar esa reserva.

El cardenal sostuvo que el objetivo no era divulgar cuestiones privadas por simple curiosidad, sino ofrecer una mirada más profunda sobre el pensamiento y la espiritualidad del Papa argentino.

El libro, presentado de manera póstuma, llegó a las librerías en cinco idiomas y tiene distribución prevista en 94 países. Para Fernández, la publicación también representa una manera de cumplir con la voluntad de Francisco y permitir que su propia voz siga presente a través de sus escritos.