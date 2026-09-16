Al ingresar a TUMO ya se percibe algo diferente. No hay una sucesión de aulas tradicionales ni chicos esperando que un docente se pare frente a un pizarrón. Hay jóvenes distribuidos en distintos espacios, algunos frente a una computadora, otros conversando y varios trabajando juntos. Charlan, piensan, aprenden y crean.

DIARIO HUARPE pudo recorrer una de las sedes de TUMO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una experiencia educativa gratuita y extracurricular que nació en Armenia y combina tecnología, diseño y creatividad para jóvenes de entre 12 y 18 años. Sin dudas, una iniciativa que podría replicarse en San Juan.

El intercambio entre pares aparece de manera permanente. Los estudiantes se ayudan, comparten lo que aprendieron y encuentran en el otro una forma de avanzar. La propuesta incluye disciplinas como desarrollo de videojuegos, programación, diseño gráfico, modelado 3D, música, fotografía, cine, robótica, animación y desarrollo web, según la sede.

Primero, aprender

El ingreso a TUMO comienza con una etapa de self learning o autoaprendizaje. Allí, cada joven avanza de manera independiente a través de diferentes actividades, aunque acompañado por coaches que pueden orientarlo cuando necesita ayuda.

La disposición del espacio acompaña esa lógica. El sector de self learning es abierto, se encuentra integrado al hall y cada chico o chica puede elegir dónde acomodarse para comenzar a trabajar.

El espacio central en el TUMO donde los jóvenes realizan self learning. (Foto: HUARPE).

No necesitan llevar computadora ni materiales. Al llegar tienen disponible todo el equipamiento necesario. Hay notebooks que pueden tomar para trabajar en distintos sectores, salas equipadas con computadoras Mac y espacios específicamente preparados para cada disciplina.

Una vez que avanzan en la etapa inicial llega otro de los puntos centrales del modelo: son los propios chicos quienes eligen qué workshops quieren realizar. No deciden sus padres, docentes ni coordinadores. Cada joven construye su recorrido según sus intereses y preferencias.

A lo largo de su experiencia deben elegir tres disciplinas. Así, mientras uno puede concentrarse en programación o desarrollo de videojuegos, otro puede optar por música, fotografía, diseño gráfico o modelado 3D.

Espacios para crear

Una de las cosas que más llama la atención durante el recorrido es cómo están preparados los lugares de aprendizaje.

En las áreas vinculadas con tecnología hay computadoras y equipamiento específico para desarrollar los proyectos. En música, además, cuentan con instrumentos y hasta con una sala de ensayo equipada con guitarras, bajo, batería y piano para que los jóvenes puedan tocar y experimentar.

Las salas donde se realizan los workshops. (Foto: HUARPE).

La lógica se repite en todo el edificio: aprender haciendo. No todos realizan la misma actividad ni avanzan al mismo ritmo. Después del autoaprendizaje aparecen los workshops y, en las instancias más avanzadas, los laboratorios encabezados por especialistas.

Los trabajos que cada estudiante produce durante ese recorrido pasan a formar parte de un portfolio digital personal.

Casi 15.000 inscriptos

La propuesta tuvo un fuerte crecimiento desde su llegada a Buenos Aires. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación porteño al 10 de septiembre de 2026, TUMO registra 14.656 inscriptos entre sus tres sedes.

Los distintos espacios donde los chicos se reúnen y aprender. (Foto: HUARPE).

Del total, 7.206 corresponden al TUMO del Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas; 4.968 al Parque de la Innovación, en Núñez; y 2.482 a Chacarita.

Además, desde el lanzamiento de TUMO en Buenos Aires ya pasaron 6.500 jóvenes por la experiencia. Actualmente hay 3.500 estudiantes activos entre Barracas y Núñez, mientras que 1.980 jóvenes completaron talleres en esas dos sedes.

Buenos Aires fue además la primera experiencia de la red TUMO en América Latina. El proyecto original nació en Armenia en 2011 y posteriormente comenzó a expandirse hacia distintas ciudades del mundo.

Financiamiento público y privado

La expansión internacional de TUMO tampoco responde a un único esquema económico. Dependiendo del lugar donde funciona, los centros pueden sostenerse mediante financiamiento privado, público o a través de modelos que combinan ambas modalidades.

La sala de ensayo equipada con instrumentos de primera. (Foto: HUARPE).

En Buenos Aires, la propuesta fue incorporada como una política pública educativa del Gobierno de la Ciudad y funciona de manera gratuita para los jóvenes.

Esa posibilidad de adaptar el modelo de financiamiento permite que la experiencia pueda desarrollarse en distintas partes del mundo sin modificar uno de sus principales objetivos: brindar acceso a herramientas tecnológicas, creativas y de diseño sin que las familias deban afrontar el costo de la formación o del equipamiento.

Cómo participar

La inscripción está destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años. TUMO cuenta actualmente con sedes en Barracas, Núñez y Chacarita, cada una con diferentes disciplinas y horarios.

Para obtener información, las consultas pueden realizarse a través de para la sede Barracas, para Parque de la Innovación e para Chacarita.

La experiencia, en definitiva, parte de una premisa sencilla: poner las herramientas al alcance de los jóvenes y permitir que sean ellos mismos quienes descubran qué quieren aprender y hasta dónde quieren llevar aquello que comenzaron a crear.

Dato

El nombre TUMO no es una sigla: proviene del Parque Tumanyan, en Ereván, donde nació el primer centro de esta propuesta educativa.