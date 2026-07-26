La Libertad Avanza ya empezó a mover las piezas con vistas a las elecciones de 2027 y uno de los dirigentes que quedó definitivamente incorporado al esquema de campaña es Martín Turcumán. Aunque evitó confirmar si será candidato, reconoció que el espacio viene preparando el terreno desde hace meses y dejó en claro que está dispuesto a ocupar el lugar que el partido considere necesario.

Luego de que el diputado nacional José Peluc anticipara que la campaña comenzará una vez finalizado el Mundial, Turcumán sostuvo que el trabajo político nunca se detuvo y que la prioridad sigue siendo consolidar la estructura partidaria en San Juan.

"Lo cierto es que hemos venido durante todo este tiempo trabajando en prepararnos para estar bien armados a la hora de tener que salir a enfrentar el desafío. Hemos estado abriendo sedes o inaugurando sedes a lo largo de varios departamentos de la provincia de San Juan. Estamos trabajando fuerte con la dirigencia y con la militancia para poder seguir divulgando las ideas del presidente”, contó en San Juan en Noticias de Mitre 95.1.

El dirigente explicó que ese despliegue territorial continuará durante los próximos meses con el objetivo de fortalecer la presencia libertaria en toda la provincia y respaldar el proyecto político encabezado por Javier Milei.

Consultado por su futuro político, Turcumán reconoció que su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas de La Libertad Avanza para 2027, aunque evitó alimentar especulaciones sobre una eventual candidatura.

"Uno nunca sabe. El objetivo siempre ha sido generar nuevas figuras, nuevos cuadros, involucrar cada vez más personas que estén convencidas de estas nuevas ideas que propone el espacio. Lo importante es seguir sumando cada vez más argentinos de bien que quieran trabajar para concretar este proyecto. El resto, bueno, se verá. Falta mucho todavía."

Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de integrar la oferta electoral libertaria, aunque sin definir si buscará un cargo legislativo, municipal o ejecutivo. La estrategia, según explicó, pasa primero por ampliar la base política y conformar equipos técnicos.

"La idea y el trabajo que hemos venido desarrollando todo este tiempo es ese. Seguir sumando y buscando personas, figuras y cuadros y formar equipos técnicos para eventualmente proponerle a la sociedad distintas alternativas."

Respecto a los objetivos electorales de La Libertad Avanza, Turcumán sostuvo que la prioridad no pasa por un cargo específico sino por consolidar el proyecto nacional del presidente y trasladar ese modelo a la provincia y los municipios.

"Hay un objetivo prioritario que es el de apoyar el proyecto nacional del presidente Milei. Y eso deriva también en tener que ir conformando distintos equipos que puedan trabajar territorialmente tanto a nivel provincial como municipal. Todos forman parte de lo mismo."

Además, planteó que el desafío será replicar en San Juan las políticas impulsadas por la administración nacional.

"Naturalmente también tiene que ver con traer a los esquemas de gobierno provincial y municipal mucho de lo que se está haciendo a nivel nacional."

De esa manera, Turcumán quedó formalmente alineado con el inicio de la campaña libertaria hacia 2027. Sin confirmar una candidatura propia, se mostró como uno de los dirigentes con mayor protagonismo dentro del armado provincial y dejó abierta la puerta para asumir el rol que defina La Libertad Avanza en la próxima disputa electoral.