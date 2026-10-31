El Ironman 2026 comenzó a dejar movimiento fuera de los circuitos deportivos, la llegada de atletas y acompañantes de distintos países impulsó la demanda de alojamiento y llevó a restaurantes y hoteles a ajustar sus servicios. Mientras el Ironman 5150 se disputó este viernes 30 de octubre y la prueba Full está prevista para el domingo 1 de noviembre, el sector turístico destaca que los visitantes se instalaron en distintos departamentos de San Juan.

Analía Tello, primera vocal titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga) y referente gastronómica, describió el movimiento que registran ambos rubros. “El sector hotelero al 80%, y la gastronomía, también arriba del 60%”, declaró a DIARIO HUARPE.

La actividad llegó a varios departamentos

Los primeros visitantes arribaron desde el lunes, antes de las competencias, para reconocer los recorridos y familiarizarse con Punta Negra. Tello señaló que los negocios próximos a los escenarios deportivos sintieron primero el movimiento, que luego se extendió a otras zonas.

“Hoy hay turistas alojados por todo San Juan”, afirmó. Según su descripción, esa distribución también llevó clientes a propuestas gastronómicas de Pocito, Zonda, Santa Lucía y Albardón, además de los locales de Capital.

La demanda representó un desafío para establecimientos que trabajan con equipos de personal ajustados. “Estamos todos metidos en la cocina, estamos todos dando una mano porque lo que queremos es responder positivamente a esto”, contó.

Desayunos adaptados y comidas a deshora

Los competidores siguen rutinas de alimentación ligadas a sus entrenamientos y largadas. Algunos hoteles modificaron el horario habitual del desayuno para atenderlos antes de las pruebas, mientras que los locales gastronómicos incorporaron alternativas ricas en proteínas.

En cafeterías y restaurantes aparecieron pedidos de huevos, palta, panqueques y platos que permiten combinar las preferencias del atleta con la oferta local. La adaptación también alcanzó al reloj, algunos visitantes buscan un almuerzo completo cuando las cocinas tradicionales suelen estar cerradas.

“A las 4 de la tarde te pidan un almuerzo o una merienda tipo almuerzo”, ejemplificó Tello, que remarcó la ventaja de los establecimientos con cocina abierta de corrido.

Turistas sorprendidos por la cocina local

La llegada de atletas extranjeros no implicó abandonar la gastronomía regional. Tello relató el caso de un grupo de visitantes mexicanos que quería mantener una alimentación adecuada para competir y, al mismo tiempo, conocer qué se ofrecía en San Juan.

“Ellos pensaban que iban a encontrar más medialunas, manteca, tostada y dulce de leche, y se encontraban con que había tostones, palta y huevos revueltos”, recordó. La variedad les resultó familiar y modificó sus expectativas sobre los desayunos argentinos.

Para facilitar las elecciones, Aehga elaboró una guía de establecimientos gastronómicos y hoteleros habilitados. Tello valoró la disposición de los empresarios y trabajadores para responder a esta demanda, aunque aclaró que las cifras reales del impacto gastronómico se conocerán después del evento.

Con los restaurantes recibiendo público en distintos horarios y los hoteles adaptados a los atletas, el Ironman deja una experiencia que trasciende la competencia: la oportunidad de mostrar la oferta turística sanjuanina a quienes llegaron por primera vez.