Tuvo un descuido en la pileta de Gran Hermano y se le vio todo: el video

El clima agradable dentro de la casa de Gran Hermano impulsó a varios integrantes a aprovechar la pileta. En ese contexto, Luana y Cola compartieron un momento de juegos dentro del agua que no tardó en capturar la atención de los espectadores del certamen.

Durante el entrenamiento recreativo, el participante que ingresó al certamen en compañía de Charlotte Caniggia sufrió un imprevisto con su cabellera. Como consecuencia de un desplazamiento brusco en medio de la actividad acuática, el aplique que utilizaba se movió hacia atrás y expuso la zona frontal de su cabeza durante breves instantes.

Al percatarse del hecho, el jugador reaccionó de inmediato para reacomodar su pelo y frenar la exposición. A pesar de su rápida acción, las cámaras de la casa registraron la secuencia completa y el contenido terminó difundido en plataformas digitales, donde los usuarios manifestaron su asombro con opiniones y memes sobre lo ocurrido.

En paralelo a este suceso, el ciclo Gran Hermano Generación Dorada ingresó en su etapa decisiva tras la salida de Mariela Prieto, instancia que dejó únicamente a cinco mujeres en competencia por el galardón principal.

El grupo de semifinalistas quedó conformado por Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange "Sol" Abraham, Yanina Zilli y Yisela "Yipio" Pintos, quienes enfrentarán los tramos finales del certamen bajo la modalidad de voto positivo por parte de la audiencia. De este modo, las cinco concursantes intentarán obtener la victoria luego de superar seis meses de encierro, con una jornada definitoria programada para el 14 de septiembre según lo informado por la emisora.