Un plan conjunto de fiscalizaciones entre el Renatre y la Uatre en San Juan expuso la elevada precariedad del sector agropecuario provincial. Según Miguel Ángel Agüero, referente del gremio , la informalidad laboral oscila entre el 60% y el 70%, alcanzando hasta un 90% en el sector hortícola. Tras más de 120 inspecciones en lo que va del año, las autoridades constataron graves irregularidades, incluyendo falta de pagos, incumplimiento de normativas de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario) y serias deficiencias en materia de higiene y seguridad laboral.

Agüero expuso a DIARIO HUARPE que durante las tareas de fiscalización han enfrentado episodios de agresividad por parte de los empleadores, quienes en varias oportunidades impiden el libre acceso de los inspectores a los predios. Ante estas situaciones, las delegaciones necesitaron el auxilio de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y personal de Migraciones.

Entre las anomalías más frecuentes constatadas, figuran la falta de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección, la inexistencia de baños químicos en condiciones y la ausencia de provisión de agua potable para la correcta hidratación de los peones. Ante esto, el gremio viene realizando presentaciones formales e impulsa audiencias de conciliación en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.

“Tenemos incidentes en algunos sectores, no nos permiten el ingreso. Muchos de los empleadores optan por ponerse agresivos o impiden el ingreso de los inspectores. Aquel productor que tiene todo un desastre dentro del establecimiento y que no cumple con ninguna de las reglas de juego, ese es el que no deja ingresar”, comentó.

En otro aspecto, Agüero apuntó también a las condiciones normativas que establece la Ley de Modernización Laboral. “Lamentablemente desde que se aprobó la ley de reforma laboral, ha crecido el trabajo en negro en el campo”, subrayó Agüero.

Condiciones irregulares

“Dentro de la horticultura, el nivel de precarización está rondando en un 90%. En el sector olivícola venía disminuyendo la cantidad de trabajadores informales hasta el año pasado, pero ahora se está incrementando de manera preocupante. Salvo aquellos productores que tienen nuez en Sarmiento, hemos notado una registración mayor a la del año pasado, llegando a un 90% de trabajadores en blanco. Los lugares más difíciles son en Rawson y Pocito", afirmó el referente.

Las cifras de trabajadores rurales pueden ser variables según la etapa del año, Agüero dio como ejemplo que, en el sector olivícola de Sarmiento, hay entre 2.000 y 2.500 cosechadores, con una registración del 60% de ese total.

No así en el ajo, en el tomate, en la cebolla, que en un rango de entre 1.000 o 1.500 trabajadores, dispersos en el territorio provincial, con “un 90% de informalidad laboral”. En términos globales, “el índice de informalidad llega a un 70% en el sector agropecuario de la provincia", resaltó.

Sin embargo, todavía no encontraron casos más extremos como espacios en condiciones de hacinamiento o actividad laboral infantil, que al menos, no fueron constatadas en las denuncias formales.

Escala salarial y paritarias del sector

Respecto a la estructura de haberes, la remuneración bruta del peón general se ubica actualmente en $1.250.000, mientras que el jornal básico para una jornada de ocho horas ronda los $52.000. En categorías especializadas, como los encargados de riego por aspersión, el sueldo bruto alcanza $1.700.000 (aproximadamente $1.450.000 de bolsillo), y los encargados de riego presurizado perciben jornales de $80.000.

Las negociaciones paritarias a nivel nacional ingresaron en un cuarto intermedio tras las reuniones iniciadas entre los paritarios de UATRE, las entidades patronales y el Gobierno nacional.

El gremio espera lograr un consenso respecto al reajuste de ingresos en la próxima audiencia fijada para el 8 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día del Trabajador Rural.

“Esperamos tener respuestas positivas, el tema está en que esta corporación de productores incumple las reglas de juego y tenemos que estar todo el tiempo en la calle o en los campos para que cumplan la ley”, manifestó el secretario.

Más allá de los temas salariales, el gremio no descuida la formación de sus representados. “Hacemos docencia todos los días, nuestros gauchos son personas muy inteligentes y capaces, la gran mayoría de nuestras compañeras y compañeros tienen una gran capacidad laboral y de aprendizaje, por eso sostenemos las capacitaciones”.