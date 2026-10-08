¿Uber o DiDi? Cuál conviene más según el precio por kilómetro en San Juan

La llegada de las plataformas de transporte modificó por completo la movilidad urbana en San Juan, abriendo un interrogante constante entre los usuarios respecto a cuál de las dos grandes aplicaciones rinde más a la hora de cuidar el bolsillo. Para determinar cuál conviene más, la clave no está en las promociones pasajeras, sino en cómo el algoritmo de cada empresa calcula el costo real de los viajes según la distancia recorrida en la provincia.

La urgencia por comparar precios se profundizó drásticamente esta semana debido al paro de colectivos que comenzó el miércoles y se extendió hasta este jueves 8 de octubre de 2026. La medida de fuerza de la UTA dejó a miles de sanjuaninos sin su transporte habitual, obligándolos a volcarse de forma masiva a los vehículos tecnológicos. Esta explosión súbita de pasajeros generó aumentos masivos en las tarifas debido a la alta demanda generalizada.

La estructura de costos y el valor del kilómetro

En San Juan, ambas plataformas operan bajo esquemas de tarifas base muy competitivos que se ubican generalmente entre un 35% y un 40% por debajo de las tarifas del sistema de taxis convencional. Sin embargo, al desglosar el costo neto, DiDi suele estructurar un precio por kilómetro levemente inferior al de su competidora directa, lo que la posiciona de forma teórica como la alternativa más accesible en trayectos lineales de media y larga distancia.

Por su parte, Uber tiende a cobrar un valor por kilómetro un poco más elevado, pero equilibra la balanza con una mayor previsibilidad en el costo de los tramos cortos dentro de las zonas céntricas y un volumen superior de vehículos disponibles en los distintos departamentos sanjuaninos. Además, DiDi cuenta en su aplicación con la modalidad de tarifa negociada, donde el pasajero puede ofertar un monto base por el viaje y el conductor decidir si lo acepta o contraoferta, una herramienta que altera el costo por kilómetro estándar.

Cuál conviene más según el tipo de viaje

La conveniencia económica entre una aplicación y otra varía según la naturaleza geográfica del traslado en San Juan. Para recorridos extensos que conectan departamentos periféricos como Caucete, Pocito o Albardón con el microcentro de la Ciudad, el precio por kilómetro de DiDi suele otorgar una ventaja perceptible en el costo final acumulado. Esto se debe a que su algoritmo castiga menos la distancia pura en kilómetros, permitiendo que los viajes largos sufran un menor recargo proporcional que en Uber.

En contraposición, para trayectos breves, de pocos kilómetros o puramente urbanos (como un traslado rápido dentro de Capital o conexiones inmediatas con Rivadavia o Santa Lucía), Uber suele resultar más conveniente o equivalente. En distancias reducidas, la diferencia del precio por kilómetro pasa a un segundo plano y el valor final queda determinado casi en su totalidad por la tarifa base y el tiempo estimado del viaje, campos donde Uber compite de igual a igual y ofrece tiempos de espera menores para el usuario.

El factor dinámico que altera la ecuación

El verdadero desafío para definir de forma absoluta cuál aplicación conviene más radica en que el precio por kilómetro es una variable maleable controlada por la oferta y la demanda. Cuando la densidad de pasajeros se dispara, las tarifas dinámicas de ambas aplicaciones entran en juego de forma automática, aplicando multiplicadores que barren con cualquier costo base preestablecido.

Debido a esto, un viaje que en DiDi promedia un costo por kilómetro más bajo en una tarde tranquila puede duplicar su valor en minutos si la zona se queda sin autos disponibles. Por ende, la conveniencia real en San Juan está atada a la fluctuación del mercado en tiempo real, lo que obliga a los pasajeros a mantener ambas herramientas activas para contrastar los precios exactos por kilómetro antes de confirmar cada traslado.