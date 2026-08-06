La Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo y la empresa Los Azules suscribieron un Acta Complementaria al convenio marco existente para implementar una nueva cohorte de la Diplomatura en Seguridad Patrimonial en Entornos Industriales y Mineros, destinada exclusivamente a jóvenes del departamento Calingasta.

El acuerdo, firmado en la sala de Consejo Superior, prevé que la empresa Los Azules otorgue 40 becas completas. Esto permitirá que vecinos de la comunidad accedan gratuitamente a una formación universitaria de calidad, con el propósito de fortalecer sus competencias laborales y ampliar sus oportunidades de inserción en la industria minera.

La nueva cohorte comenzará sus actividades el próximo 4 de agosto y se desarrollará en las instalaciones de la Unión Vecinal de Villa Calingasta. Los encuentros serán presenciales y quincenales hasta mayo de 2027, acercando la oferta académica universitaria al territorio donde se desarrollan algunos de los proyectos mineros más importantes del país.

La rectora de la UCCuyo, licenciada María Laura Simonassi, manifestó que "esta iniciativa reafirma el compromiso de la Universidad Católica de Cuyo con la formación de recursos humanos altamente calificados, promoviendo la articulación entre la educación superior, el sector empresarial y las comunidades locales".

Simonassi agregó que "constituye un ejemplo concreto de vinculación institucional orientada al desarrollo sostenible, favoreciendo que los habitantes de Calingasta puedan acceder a oportunidades de capacitación sin necesidad de trasladarse a la ciudad de San Juan".

Con esta propuesta, la Escuela de Seguridad fortalece su posicionamiento como referente nacional en la formación universitaria vinculada a la seguridad aplicada a los entornos industriales y mineros, acompañando el crecimiento de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia.

Participaron del encuentro, por la casa de estudios, la rectora Simonassi; el vicerrector de Formación, presbítero Ángel Hernández; el director de la Escuela de Seguridad, abogado Ángel Martín; los coordinadores de la Diplomatura, licenciado Daniel Francisco Mercado; y la consejera de Extensión, profesora Mariela García. Por el proyecto minero Los Azules estuvo presente el gerente de Legales y Asuntos Institucionales, Rodolfo Augusto Ovalles.

Las autoridades de la Escuela de Seguridad informaron también que el pasado 25 de julio comenzó la primera cohorte de esta Diplomatura en las instalaciones de la Escuela de Seguridad en el campus de la UCCuyo, marcando un importante hito para la institución y para el desarrollo de la formación especializada en materia de seguridad aplicada a la actividad minera.