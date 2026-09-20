Ucrania lanzó durante la madrugada de este domingo un masivo ataque con drones contra Moscú y la región que rodea a la capital rusa, donde fue alcanzada una refinería de petróleo considerada clave para el abastecimiento de combustible. Las autoridades rusas informaron dos muertos y una veintena de heridos, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que las fuerzas de su país atacaron instalaciones de la industria petrolera y un centro logístico.

El ataque alcanzó la refinería de Moscú

Zelenski confirmó que una de las instalaciones petroleras estratégicas de Rusia fue alcanzada durante la ofensiva y afirmó que el operativo tuvo un impacto significativo en la región de Moscú.

“Nuestras respuestas de largo alcance han tenido un impacto muy significativo en la región de Moscú durante la noche. Una de las instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico fueron alcanzados”, sostuvo el mandatario.

La refinería está ubicada en el distrito de Kapotnia, al sudeste de Moscú, y es operada por Gazprom Neft. El complejo procesa alrededor de 11,6 millones de toneladas de petróleo al año y abastece una parte importante de la demanda de combustibles de la capital y de la región.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó que varios drones llegaron hasta las instalaciones de la refinería y que una parte del complejo resultó dañada. También informó que otro dron impactó contra un edificio residencial.

Más de 1.600 drones y dos muertos

El ataque formó parte de una ofensiva de gran escala. Sobianin aseguró que las defensas rusas derribaron unos 450 drones que se dirigían hacia Moscú, mientras que las autoridades nacionales reportaron más de 1.600 aparatos interceptados desde el sábado en distintas zonas.

“Este ataque sin precedentes fue claramente planificado con el objetivo de interrumpir las elecciones. El adversario no logró conseguirlo”, afirmó Sobianin, en referencia a los comicios parlamentarios que se desarrollan en Rusia.

En la región de Moscú se registraron además daños en viviendas. En el distrito de Ramenskoye, un edificio de 21 pisos debió ser evacuado y unas 400 personas fueron trasladadas, entre ellas 70 niños. Otro impacto contra un edificio residencial provocó víctimas fatales.

Una planta clave para el combustible

La Refinería de Moscú tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 11,6 millones de toneladas de crudo por año. Antes del ataque, distintas estimaciones señalaban que podía cubrir cerca del 40% de las necesidades de nafta de Moscú y alrededor del 50% de su consumo de diésel.

El golpe se produce además en un contexto de ataques reiterados contra instalaciones energéticas de ambos países. Según Reuters, las ofensivas ucranianas contra refinerías rusas ya habían contribuido a reducir parte de la capacidad de procesamiento de petróleo y a generar problemas de abastecimiento y aumentos de precios de combustibles en algunas regiones.

Ucrania también informó ataques contra otras instalaciones rusas durante la misma operación, mientras que Rusia comunicó nuevos bombardeos sobre objetivos en territorio ucraniano. La ofensiva sobre Moscú se produjo en el último día de las elecciones parlamentarias rusas.