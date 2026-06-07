La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo de alta intensidad este sábado, cuando Kiev lanzó una de las mayores ofensivas con drones de los últimos meses contra territorio ruso. El ataque tuvo como principal objetivo la región de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, donde fueron alcanzadas instalaciones militares y energéticas consideradas estratégicas para el Kremlin.

Según informaron autoridades rusas, las defensas antiaéreas interceptaron 376 drones ucranianos durante la ofensiva. Más de 140 fueron derribados en la región de Leningrado, que rodea a San Petersburgo, aunque varios lograron impactar en sus objetivos. Las autoridades reportaron al menos una víctima fatal y tres personas con heridas leves.

El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró que uno de los blancos alcanzados fue una base naval ubicada en Kronstadt, donde opera parte de la Flota del Báltico rusa. Además, drones de largo alcance impactaron en una terminal y depósito de petróleo, provocando incendios y daños en infraestructura clave para el abastecimiento energético ruso.

La ofensiva se produjo en un momento especialmente sensible para Moscú, ya que coincidió con el cierre del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal evento financiero y empresarial de Rusia. El ataque obligó a reforzar las medidas de seguridad y generó interrupciones en el tráfico aéreo de la región.

Diversos analistas interpretan la operación como un intento de Ucrania de demostrar su capacidad para golpear objetivos de alto valor a cientos de kilómetros del frente de batalla. El presidente Volodimir Zelenski reivindicó las acciones contra instalaciones militares y energéticas rusas, mientras que el Kremlin prometió responder con nuevas represalias.

El ataque ocurrió apenas horas después de que Vladimir Putin rechazara la propuesta de mantener una reunión con Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Lejos de disminuir la tensión, el episodio evidencia una nueva escalada militar en un conflicto que continúa expandiéndose y afectando tanto a la infraestructura como a la población civil de ambos países.