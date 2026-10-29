Un ataque con un dron ruso contra una estación ferroviaria de la ciudad ucraniana de Dnipró dejó al menos 13 personas muertas y otras 10 heridas este jueves 29 de octubre. El impacto alcanzó un andén donde numerosos pasajeros esperaban para abordar un tren con destino a Zaporiyia, en el este de Ucrania.

Según informaron las autoridades locales, el ataque ocurrió pese a que previamente se había emitido una advertencia por el elevado nivel de peligro en la zona. Tras el impacto, equipos de emergencia, personal médico y fuerzas de seguridad acudieron al lugar para asistir a las víctimas.

El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, confirmó el saldo inicial de fallecidos y heridos. En tanto, el alcalde de Dnipró, Borys Filatov, describió el episodio como una tragedia.

El dron impactó cuando los pasajeros esperaban para viajar

La empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, informó que el dispositivo utilizado era un dron de propulsión a reacción. El impacto se produjo sobre una plataforma en la que se encontraban formaciones ferroviarias, entre ellas un servicio que se preparaba para partir hacia Zaporiyia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también confirmó el ataque y señaló que en el sector alcanzado había un tren de cercanías y otro de pasajeros. Las víctimas se encontraban en el andén al momento del impacto.

La compañía ferroviaria indicó que se había anunciado un nivel elevado de amenaza antes del bombardeo, aunque todavía había una importante cantidad de personas esperando la salida de los servicios.

Zelenski reclamó nuevas sanciones contra Rusia

Tras el ataque, Zelenski condenó el bombardeo y reclamó una respuesta internacional más firme contra Moscú. El mandatario pidió a la Unión Europea, Estados Unidos y los países del G7 que refuercen las sanciones económicas contra Rusia mientras continúe la guerra.

El presidente ucraniano cuestionó las medidas que flexibilizan las restricciones sobre Moscú y sostuvo que las sanciones deben mantenerse como parte de la presión internacional para frenar la ofensiva rusa.

El episodio se produjo en medio de una nueva escalada de ataques contra distintas regiones de Ucrania. Durante la misma jornada también se reportaron víctimas en otros puntos del país, entre ellos la ciudad de Chernígov, donde un ataque dejó dos adolescentes fallecidas, según informaron autoridades locales.