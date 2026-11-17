Ucrania volvió a atacar el puente de Crimea durante la noche del lunes, en el marco de una segunda ofensiva masiva con drones contra territorio ruso en menos de 24 horas. El ataque provocó un nuevo corte del tránsito en la infraestructura que conecta la península anexionada con Rusia continental.

El gobernador de Crimea designado por Moscú, Serguéi Axiónov, confirmó el hecho a través de sus redes sociales y comunicó que, al igual que el día anterior, la circulación había sido suspendida. Mientras tanto, canales ucranianos de Telegram aseguraron que el ataque con misiles dañó uno de los dos arcos del puente y que una parte de la estructura se habría desplomado.

El tránsito quedó interrumpido

Ante la interrupción del paso por el puente, los conductores debieron recurrir a los transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch. Según la información difundida, el servicio se mantendría como alternativa hasta nuevo aviso.

El puente de Crimea es una conexión estratégica entre la península y el territorio ruso. El nuevo ataque se produjo en una secuencia de ofensivas con drones que tuvieron como objetivo distintas infraestructuras en ambos países.