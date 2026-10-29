La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a una Jornada Nacional de Duelo con Paro Nacional y movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre, en repudio y exigencia de justicia tras el trágico asesinato de la docente Nancy Estela Godoy, de 52 años.

La educadora, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje rural El Malezal (departamento de Esquina, Corrientes), fue hallada sin vida en su lugar de trabajo tras permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

El impacto del caso sacudió de inmediato a las seccionales provinciales de todo el país. En San Juan, la secretaria general de UDAP (Unión de Docentes Agremiados Provinciales), Patricia Quiroga, confirmó a DIARIO HUARPE que tras una reunión de emergencia (vía Zoom) con todos los secretarios generales de Ctera, se resolvió por unanimidad adherir a la medida de fuerza por 24 horas a partir de las 8 hs. en todas las modalidades y escuelas públicas de la provincia.

"Por esta situación, donde la compañera, nuestra colega fue asesinada en su lugar de trabajo, una docente que murió trabajando", señaló la referente sindical. Además, aclaró que el paro tendrá acatamiento total: "de todos los niveles y todas las modalidades".

Desde su rol como representante gremial, Quiroga habló el estado de extrema precariedad y desprotección en el que se desempeñaba la docente en una escuela rural aislada, donde las mujeres del sector deben dejar a sus familias y convivir con condiciones laborales adversas.

"No se recuerda o no se tiene mucha memoria de casos extremos y de similares circunstancias en el país. La muerte de Fuentealba, fue en pleno reclamo por los derechos de los docentes y los salarios, sin embargo, esto es totalmente distinto. Ella vivía sola en un puestito muy precario y así, hay muchas docentes que viven y trabajan en esas condiciones. Tal como sucede aquí en San Juan. Muchas de nosotras dejamos nuestros hijos, dejamos nuestros hogares para salir a trabajar. Todo esto muestra lo que está desprotegida la docencia, principalmente, las mujeres", expresó Quiroga.

Reacción de otros sectores gremiales

En contrapartida, la situación en el gremio UDA (Unión Docentes Argentinos) se mantiene bajo revisión institucional. Su representante local, Karina Navarro, aclaró en diálogo con los medios que la seccional provincial aún no contaba con una convocatoria formal de adhesión bajada desde la conducción nacional en Buenos Aires.

DIARIO HUARPE consultó también a Karina Navarro de UDA, si también desde este sector se adherirá a la medida de fuerza. Por el momento, está en estado de indefinición y señaló: "estamos chequeando y desde UDA central no tenemos ninguna información sobre la adhesión o no al paro. desde nuestro lado, acompañamos desde el dolor. Si el secretariado general llama a movilizarse también, lo daremos a conocer de inmediato", dijo.

Navarro explicó que al tratarse de un sindicato de primer grado, UDA debe esperar la confirmación oficial y la directiva central para definir si se suman formalmente al cese de actividades, aunque acompañan profundamente el dolor por la pérdida de la colega. Hasta el cierre de esta edición, tampoco hubo una palabra oficial desde AMET San Juan.