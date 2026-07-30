La tensión entre la UEFA y la FIFA alcanzó un punto máximo este jueves luego de que el organismo europeo anunciara que sus selecciones nacionales no participarán en competiciones organizadas por la entidad madre del fútbol mundial mientras continúen vigentes las propuestas que generaron el conflicto.

La decisión fue tomada tras una reunión de las 55 federaciones miembro de la UEFA, que respaldaron de manera unánime la postura del organismo presidido por el esloveno Aleksander Ceferin. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”, comunicó la confederación europea a través de un documento oficial.

En el comunicado, la UEFA expresó un fuerte rechazo a la posibilidad de que inversores privados ingresen como accionistas en competiciones de FIFA y cuestionó que torneos históricos como la Copa Mundial sean tratados como productos comerciales.

“Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, afirmó la entidad.

Desde Europa señalaron que el cambio planteado por FIFA podría modificar para siempre la estructura del deporte y que las decisiones sobre calendarios, formatos y competencias podrían quedar condicionadas por intereses económicos.

“El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero”, remarcaron desde la UEFA, al sostener que los intereses de federaciones, clubes, jugadores y aficionados deben estar por encima de cualquier beneficio financiero.

La postura europea también incluyó críticas al proceso mediante el cual se habría impulsado la iniciativa. Según la UEFA, las federaciones fueron colocadas ante un “ultimátum” para aceptar modificaciones profundas en las principales competiciones internacionales. “No se trata de una decisión democrática, sino de un gobierno basado en la intimidación”, sostuvo el organismo en el comunicado.

La medida podría generar consecuencias inmediatas en el calendario internacional, ya que varios torneos FIFA cuentan con participación de selecciones europeas. Entre ellos aparecen la Copa Mundial Femenina Sub 20, los playoffs femeninos de UEFA y futuros mundiales femeninos.

Por ahora, la FIFA no emitió una respuesta oficial ante el anuncio de la UEFA, pero la disputa abre un escenario de máxima tensión entre las dos instituciones más importantes del fútbol mundial.

La confederación europea dejó clara su postura: “Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación”.