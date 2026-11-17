Dos de cada tres argentinos (67,7%) se quedan sin dinero antes de finalizar el día 20 del mes, mientras que apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes y solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro, de acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre elaborado por Zentrix Consultora.

De acuerdo con el relevamiento, el 67,7% de los encuestados se queda sin dinero antes de finalizar el día 20. El problema es todavía más pronunciado entre los menores de 40 años, donde alcanza al 75%, y en los sectores de menores ingresos, donde trepa al 82,4%.

El informe señala que el 14,9% de los argentinos no supera el día 10 con sus ingresos, mientras que el 35,3% se queda sin dinero a más tardar el día 15. En contrapartida, apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes y solamente el 7,5% logra ahorrar.

La comparación con septiembre tampoco muestra una mejora: el porcentaje de personas que llega a fin de mes bajó del 34% al 31,1%, mientras que la proporción que consigue ahorrar pasó del 9,8% al 7,5%.

Salario por abajo de la inflación

Otro de los datos centrales del estudio es la percepción sobre el poder adquisitivo. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que sostiene lo contrario.

Según Zentrix, esta percepción se mantiene por encima del 80% desde marzo y alcanzó un máximo del 87,4% en julio. La situación atraviesa incluso al electorado oficialista: el 59% de quienes votaron al Gobierno en 2025 considera que sus ingresos pierden frente a la inflación. Entre quienes eligieron a la oposición, esa percepción alcanza al 95,2%.

Los resultados muestran que la desaceleración de los precios todavía no se traduce en una mejora generalizada de la capacidad de compra de los salarios.

El endeudamiento

La insuficiencia de los ingresos también se refleja en el crecimiento del endeudamiento. El 59,4% de los consultados tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, frente al 56,2% registrado en septiembre.

El destino de esos compromisos evidencia las dificultades para sostener los gastos básicos: entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo hizo para cubrir alimentos y salud, mientras que el 18,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios.

En conjunto, el 76% de las personas endeudadas utilizó esos recursos para afrontar necesidades esenciales. Apenas el 11,7% destinó el dinero a comprar bienes durables y el 10,1% a resolver situaciones imprevistas.

El estudio advierte sobre una dinámica que se retroalimenta: los hogares recurren al crédito para cubrir los últimos días del mes y luego deben destinar parte de sus ingresos siguientes a cancelar esas obligaciones.

La clase baja y los sectores medios, son las franjas que más sufren y la situación presenta diferencias significativas según el nivel socioeconómico.

En la clase baja, el 82,4% no logra superar el día 20 con sus ingresos y el 43,8% se queda sin dinero antes de llegar a la quincena. Además, el 71,7% tomó deuda durante los últimos seis meses y, entre ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud. Ninguno de los consultados de este segmento declaró tener capacidad de ahorro.

En la clase alta, en cambio, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% consigue ahorrar. Aunque el 48,7% tomó deuda, el 52,7% de ese grupo la destinó a la compra de bienes durables.

El informe también identifica un deterioro significativo en la clase media. Allí, el porcentaje de personas que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Al mismo tiempo, quienes llegan a fin de mes descendieron del 48,5% al 37,6%.

Apenas el 8,3% de este sector consigue ahorrar. Entre quienes se endeudaron, el 50,3% utilizó el dinero para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los tres estratos sociales.

Jóvenes con menos ingresos y sin capacidad de ahorro





Los menores de 40 años aparecen como otro de los segmentos más vulnerables. Según el relevamiento, el 75% no logra superar el día 20 con sus ingresos y el 38,8% se queda sin dinero antes de la quincena. Además, el 22,6% agota sus recursos antes del día 10.

Solo el 24,1% llega a fin de mes y apenas el 2,1% consigue ahorrar. A su vez, el 62,7% tomó deuda durante los últimos seis meses. La comparación con los mayores de 40 años muestra una brecha importante: entre las personas de 40 a 59 años, el 62,9% no supera el día 20, mientras que entre los mayores de 60 el porcentaje es del 62,3%.

Credibilidad del INDEC

El estudio también consultó sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. El 69,6% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. Solo el 28% sostiene que sí lo hace.

Se trata del registro más alto desde mayo y se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la composición de la canasta utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El informe señala que el indicador todavía utiliza ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05, mientras que la actualización prevista a partir de la encuesta 2017/18 modificaría el peso de distintos rubros.

Con esa actualización, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles pasarían de representar el 9,4% al 14,5% de la canasta, mientras que transporte subiría del 11% al 14,3%. En contrapartida, alimentos bajarían del 26,9% al 22,7%.

Para Zentrix, esta diferencia puede contribuir a explicar la distancia entre la inflación oficial y la percepción cotidiana de los hogares, especialmente por el peso creciente de las tarifas y los servicios en los presupuestos familiares.

Evaluación electoral

El Monitor de Opinión Pública también registró una evaluación negativa de la situación económica. El 40,1% calificó desfavorablemente su situación personal, mientras que el 64% hizo una valoración negativa de la situación del país.

La evaluación positiva del contexto nacional cayó del 20,4% al 16,5% en apenas un mes. El relevamiento también incorporó preguntas sobre las preferencias electorales de cara a 2027. Ningún dirigente supera el 30% de voto seguro y todos presentan niveles de rechazo cercanos o superiores al 50%.

Axel Kicillof registra un 28,7% de voto seguro y Javier Milei un 24,3%. En cuanto al electorado potencial, Myriam Bregman concentra un 33,9% de personas que podrían votarla, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 29,4%. El informe también identifica a Victoria Villarruel, con un 11% de voto seguro y un 29,3% de potencial electoral.

Los datos de octubre de Zentrix describen un escenario en el que las dificultades para llegar a fin de mes, la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento para cubrir necesidades básicas constituyen algunos de los principales problemas económicos de los hogares argentinos.

La conclusión del relevamiento retoma una de las ideas expresadas por el papa León XIV: vivir del propio trabajo debería ser una condición elemental. Sin embargo, para una amplia mayoría de los argentinos, los ingresos laborales todavía no alcanzan para cubrir las necesidades de todo el mes.