El aire pesado y sofocante ya lo anticipaba desde temprano, pero no fue hasta pasado el mediodía cuando la amenaza se volvió realidad. El viento Zonda irrumpió con furia en el territorio sanjuanino, marcando en Valle Fértil uno de sus puntos de mayor impacto y dejando a su paso un panorama de destrozos e incertidumbre.

Las potentes ráfagas, que superaron con soltura lo previsto para la jornada, embistieron Villa San Agustín y zonas aledañas. En cuestión de minutos, el paisaje apacible del departamento mutó por completo: crujidos de ramas centenarias cediendo ante la fuerza del aire, el golpeteo violento de los contenedores de basura arrastrados por la vía pública y una densa cortina de tierra que redujo la visibilidad a escasos metros.

Destrozos y servicios resentidos

Según los primeros reportes de la emisora departamental Radio Valle Fértil Vibra, el fenómeno provocó severos daños en la infraestructura urbana. El paisaje tras el pico de la tormenta quedó dominado por árboles caídos sobre calzadas, postes de alumbrado público inclinados o colapsados y cables del tendido eléctrico desplegados sobre el suelo, provocando cortes en el suministro de luz en varios sectores.

En algunas zonas residenciales se registraron voladuras de techos de chapa y daños menores en viviendas. “El viento se sintió muy fuerte pasadas las 13:30; de repente no se veía nada por el polvo y empezaron a caer las ramas sobre los cables”, relataron vecinos de la zona.

Medidas preventivas en la provincia

Frente a las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el avance del fenómeno, las autoridades provinciales dispusieron la suspensión preventiva de clases a partir del turno tarde en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de San Juan.

Hasta el momento, no hubo reportes oficiales de personas evacuadas o heridas en Valle Fértil, tampoco incendios. Mientras tanto, las cuadrillas municipales y de la empresa distribuidora de energía trabajan en la remoción de los forestales caídos y en la reparación de las líneas eléctricas para restablecer los servicios interrumpidos.

Los operativos de emergencia y las asistencias fueron efectuadas por Bomberos Voluntarios de Valle Fértil, a cargo del Comandante Roberto Maimone.

Según informó Maimone, las zonas más afectadas son en el Barrio Costanera, La Majadita y cables eléctricos caídos detrás de la Terminal de Omnibus.

Se contabilizó unas 9 casas sin servicio eléctrico, las familias son asistidas por operarios técnicos para hacer las reparaciones urgentes.