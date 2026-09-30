La Municipalidad de Ullum y la Dirección de Hidráulica comenzaron a trabajar en un proyecto destinado a reducir el impacto de las crecientes que descienden por distintos sectores del departamento. La intervención contempla la construcción de una defensa de aproximadamente 2 kilómetros en inmediaciones de la central hidroeléctrica La Olla.

Los primeros trabajos se pusieron en marcha luego de las gestiones realizadas por el municipio ante la repartición provincial. Personal y equipos técnicos de Hidráulica llegaron hasta el departamento y mantuvieron una reunión con integrantes del equipo técnico municipal y vecinos de la zona.

Una defensa de 2 kilómetros

El proyecto contempla la construcción de la defensa en el costado noroeste de la central hidroeléctrica La Olla, en un sector cercano a calle Pedro Giménez.

La obra tendrá una extensión aproximada de 2 kilómetros y apunta a disminuir de manera significativa la fuerza y el impacto de las crecientes que bajan por ese sector.

Durante el inicio de las tareas, los equipos técnicos recorrieron el lugar para analizar las condiciones del terreno y avanzar con las primeras acciones necesarias para concretar la obra.

Buscan proteger a la comunidad

Desde el municipio señalaron que la intervención permitirá reducir considerablemente el impacto de las crecientes y brindar mayor protección a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas por el descenso de agua.

La construcción de esta defensa forma parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura preventiva del departamento y disminuir los riesgos asociados a los fenómenos naturales.

Desde la gestión municipal destacaron además la importancia del trabajo conjunto con la Dirección de Hidráulica para avanzar en obras consideradas necesarias para fortalecer la seguridad y acompañar el desarrollo de Ullum.

Los trabajos continuarán en el sector durante las próximas etapas hasta completar la defensa proyectada.