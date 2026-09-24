La Municipalidad de Ullum ya identificó el lugar donde proyecta instalar el puente metálico modular tipo Bailey que Golden Mining, operadora de Hualilán, cedió en comodato al departamento. El puente será destinado a responder ante cortes de la Ruta 60 provocados por las crecientes, en el sector conocido como Río Seco, al oeste de las plantas solares.

El intendente David Domínguez explicó a DIARIO HUARPE que el punto está sobre el badén de la Ruta 60 que suele quedar afectado cuando aumentan los caudales. “Sí, la ubicación es en el río seco llamado río Laesa, que es el badén grande que encontramos yendo por la Ruta 60. Apenas pasás el embarcadero y el ingreso a los paneles solares, es ese badén”, señaló.

La estructura tiene aproximadamente 25 metros de longitud y una capacidad de carga de hasta 45 toneladas. Según Domínguez, permitirá mantener el paso de vehículos pesados y de emergencia ante cortes.

La instalación todavía no tiene fecha confirmada. El puente será recibido por el Municipio y permanecerá inicialmente en el depósito, mientras avanzan los estudios para definir su emplazamiento.

“Va a quedar en el depósito municipal. La fecha de instalación ya no depende de nosotros, sino de Vialidad. La empresa únicamente nos brinda el puente en comodato y después veremos cómo afrontamos los costos, pero hasta no saber el lugar exacto y los costos de la obra no podemos hablar de estimaciones. Es muy reciente, así que la idea es que en los próximos días tengamos información precisa”, explicó.

El puente que Hualilán había comprado para Casposo

El origen de la estructura está ligado al esquema logístico que Hualilán puso en marcha durante 2026. Golden Mining había comprado el puente para utilizarlo en el traslado de mineral desde el proyecto hasta la planta Casposo, en Calingasta.

El esquema fue reformulado por Challenger Gold, controlante de Golden Mining, que decidió avanzar con una planta propia para Hualilán. Tras ese cambio, el Municipio buscó darle al puente un nuevo destino.

“Sí, la empresa con las subcontratistas van a hacer aportes para dotar a las ambulancias y al banco ortopédico. Respecto al puente, exactamente. Apenas la empresa decidió no continuar con el alquiler en Casposo a fines de julio o principios de agosto, iniciamos las tentativas para conseguir el comodato. Hubo cambios en las autoridades a nivel internacional de la empresa que demoraron un poco el trámite, pero ayer pudimos firmar el convenio junto con Sonia y el gerente general para avanzar”, contó.

Domínguez precisó que la gestión surgió desde el Municipio, tras conocer que el puente había quedado disponible.

“Lo pedimos a fines de julio. En una conversación con Sonia Delgado le pregunté por ese puente y me dijo que estaba comprado en un depósito en Calingasta. Le manifesté que era de mucha necesidad para nosotros y empezamos a trabajar en el comodato”, detalló.

El convenio establece la cesión en comodato, es decir, el préstamo gratuito de la estructura. El próximo paso será definir técnicamente dónde y cómo será montada.