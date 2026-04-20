Ullum garantizó cuentas claras y nuevas obras en la apertura de sesiones 2026

En las instalaciones del Club de Caza y Pesca, el intendente de Ullum, David Domínguez, encabezó el acto de apertura de sesiones ordinarias 2026. Ante el cuerpo legislativo municipal, el jefe comunal brindó un pormenorizado balance del 2025 y trazó los objetivos para el año en curso, poniendo especial énfasis en el equilibrio financiero y la contención social ante la crisis nacional.

El acto se realizó en el club de Caza y Pesca.

“Por segundo año consecutivo hemos sostenido al mínimo el pasivo exigible, que representa apenas el 0,01% del gasto total. Tenemos un municipio ordenado donde los gastos son planificados y controlados”, destacó Domínguez, subrayando que la eficiencia administrativa permitió afrontar las necesidades básicas del departamento con recursos propios.

Fuerte inversión en salud y asistencia social

Uno de los puntos más sensibles del discurso fue el impacto del recorte de políticas nacionales. Ante este escenario, la Municipalidad de Ullum debió duplicar su gasto social para asistir a los vecinos, destinando $228 millones de sus arcas para la compra de medicamentos, traslados sanitarios y subsidios directos.

Ullum destacó que la deuda bajó al 0,01% y se duplicó el presupuesto en salud.

En este sentido, el intendente puso en valor el Servicio de Asistencia Médica Municipal. Con un equipo de 38 profesionales y equipamiento de última generación, este sistema garantizó entre 700 y 900 consultas mensuales, cubriendo baches horarios que no alcanza a cumplimentar Salud Pública.

Obras: entre el éxito del camping y los proyectos 2026

Asistieron dirigentes del Justicialismo.

El balance de infraestructura del 2025 dejó resultados positivos, destacándose la renovación del Camping Municipal. La instalación de un tobogán acuático se convirtió en la atracción de la temporada, generando ingresos por $30 millones. Además, se concretaron obras de urbanización en Villa Aurora e iluminación LED en puntos estratégicos.

Para este año, Domínguez anunció la construcción de un espacio de recreación en el Barrio Colón y la intervención urbana en los barrios 25 de Mayo y Villa Santa Rosa, que incluirán veredas, rampas y señalética. No obstante, el mandatario aclaró: “El inicio de ejecución de estos proyectos dependerá del envío de los fondos correspondientes por parte de la administración provincial”.

Educación y Deporte como pilares

La gestión también resaltó hitos en formación técnica y profesional. A través de la Escuela Municipal de Oficios y convenios con la UNSJ y el Ministerio de Minería, más de 300 ulluneros recibieron capacitación para el empleo. Asimismo, el municipio sostuvo el acompañamiento académico con la entrega de 110 becas para estudiantes de nivel terciario y universitario.

Finalmente, el crecimiento deportivo quedó plasmado en la creación de las escuelas municipales de hockey, básquet y patín, que hoy contienen a más de 500 niños y jóvenes. "Cada apertura de sesiones es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor y trabajar con mucha entrega", concluyó el intendente ante los concejales y vecinos presentes.