La Municipalidad de Ullum habilitó este lunes las obras de urbanización ejecutadas en Villa Santa Rosa, con el objetivo de mejorar la circulación, la accesibilidad y la seguridad de los vecinos de la zona.

Las intervenciones se concentraron principalmente en los alrededores del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Alejandro Royón, un sector de circulación frecuente para familias, niños y adultos mayores.

Entre los principales trabajos realizados se encuentra la construcción de 3.000 metros de veredas, destinadas a facilitar el tránsito peatonal y ofrecer recorridos más seguros y accesibles. También se construyeron cordones y rampas para mejorar la accesibilidad en el sector.

(Gentileza)

El proyecto incluyó además tareas de reforestación en espacios que no contaban con arbolado público. La medida apunta a generar sectores más saludables y agradables, además de contribuir al cuidado del entorno.

Otro de los puntos centrales fue el mejoramiento de la infraestructura urbana mediante el refuerzo de la señalización y el recambio de 30 luminarias por tecnología LED, con el objetivo de mejorar la iluminación del barrio.

Durante la inauguración, el intendente de Ullum, David Domínguez, destacó la importancia de acompañar el crecimiento del departamento y llamó a los vecinos a involucrarse en el cuidado de los espacios públicos.

“Queremos que Ullum crezca, tenemos mucha gente valiosa, los invito nuevamente a que construyamos juntos. Aprendamos a cuidar lo público y a enseñar a nuestros hijos y nietos buenos hábitos. Cuenten con este equipo”, expresó.

Desde el municipio señalaron que las obras buscan consolidar un entorno urbano más inclusivo y ordenado, fortalecer la infraestructura básica y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa Santa Rosa.