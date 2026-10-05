Ullum sumó un nuevo espacio público pensado para el encuentro de vecinos, la recreación y el reconocimiento de su identidad. Se trata del paseo “Ullum Pura Vida y Naturaleza”, una intervención que permitió transformar un baldío en un corredor de plazas de más de 700 metros cuadrados.

La remodelación y el cambio. (Gentileza)

El lugar cuenta con circuitos peatonales, áreas verdes, juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación LED. A estos elementos se suman distintas esculturas inspiradas en paisajes y símbolos del departamento.

Remodelaciones importantes. (Gentileza)

La inauguración contó con la presencia del intendente David Domínguez, autoridades municipales y vecinos. Durante el acto se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y el tradicional corte de cintas.

También se bendijo la gruta de Nuestra Señora del Carmen y se presentaron las obras del artista Óscar Fontalvo, entre ellas el “Jardín de Girasoles”, el “Jardín de Cactus”, el “Portal Solar” y una figura de un guanaco.

Un mural para recordar a un maestro

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el descubrimiento de un mural dedicado al maestro Héctor Aníbal Martínez, una figura vinculada a la historia educativa de Ullum.

La obra fue realizada por los artistas Claudio Domínguez Arancibia y Elizabeth Leguizamón y tiene seis metros de largo por 2,5 metros de alto. El mural representa al docente como figura central de la comunidad educativa, acompañado por sus alumnos y por el paisaje de los cerros ulluneros.

Martínez fue director de la Escuela Elvira de la Riestra de Laínez entre 1963 y 1991. El homenaje se completó con una placa que reconoce su vocación y compromiso con la educación de varias generaciones.

El arte también representará a Ullum

La jornada también tuvo un momento especial para los integrantes del Ballet “Arte Nativo”. Durante la ceremonia se entregaron remeras a los 64 bailarines que representarán a Ullum y a San Juan en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizará en Córdoba.

El cierre estuvo acompañado por artistas del departamento y por un mensaje dirigido a los vecinos para preservar y cuidar el nuevo espacio.

El paseo fue concebido como un lugar para distintas generaciones, donde el verde, el arte y la memoria conviven en un mismo entorno. La propuesta busca convertir el espacio recuperado en un punto de encuentro y, al mismo tiempo, en un nuevo símbolo de la identidad ullunera.