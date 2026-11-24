Ullum puso en marcha su primer Banco Ortopédico Comunitario, una iniciativa que permitirá a los vecinos acceder gratuitamente a sillas de ruedas, muletas, andadores y otros elementos de asistencia cuando atraviesen situaciones de salud que requieran ese equipamiento. El proyecto surgió de una articulación entre la Municipalidad, Golden Mining y la empresa contratista Sumar Salud.

El nuevo espacio funcionará en el edificio de Acción Social del municipio, donde se llevará adelante el registro de los beneficiarios, el seguimiento de los préstamos y la asistencia a las personas que necesiten los elementos.

Autoridades municipales y representantes de Golden Mining y Sumar Salud participaron de la inauguración.

La propuesta contempla un sistema de préstamo temporal para que los vecinos puedan utilizar el equipamiento durante el período que lo requieran y luego devolverlo. De esta manera, los artículos podrán ser reutilizados y quedar disponibles para otras personas de la comunidad.

La iniciativa se concretó a partir de un convenio marco de cooperación institucional firmado entre las tres partes, que establece las condiciones para la creación, implementación y funcionamiento del banco.

El banco ortopédico ofrecerá elementos gratuitos de asistencia y movilidad para los vecinos de Ullum.

Qué elementos tendrá el banco ortopédico de Ullum

El equipamiento incorporado incluye distintos elementos destinados a la asistencia, la movilidad y la atención de emergencias. Entre ellos se encuentran un monitor multiparamétrico de signos vitales, un cardiodesfibrilador manual y tablas rígidas de inmovilización para adultos y niños.

También se sumaron tres sillas de ruedas, dos andadores trípodes, muletas, cabestrillos, fajas, rodilleras, tobilleras y otros insumos de asistencia.

Con estos recursos, el municipio busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan acceder a equipamiento específico y no cuentan con los medios para adquirirlo.

La articulación entre el municipio y las empresas

El intendente de Ullum, David Domínguez, destacó la importancia de contar con este servicio en el departamento y vinculó la iniciativa con el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

"Este banco ortopédico en el departamento nos hacía mucha falta. Ullum está intentando aprovechar las oportunidades que tenemos por delante en la provincia", expresó.

Además, se refirió a la relación con la actividad minera y a la necesidad de sostener el vínculo con la comunidad. En ese sentido, señaló que se trata de procesos largos y que es importante informar con claridad para mantener la licencia social.

Por su parte, la directora ejecutiva de Golden Mining, Sonia Delgado, remarcó que la iniciativa fue posible gracias a la participación de distintas empresas contratistas.

"Sabemos que la comunidad necesita el apoyo de todos. La sinergia y la articulación son fundamentales para el crecimiento de la comunidad", manifestó.

Delgado también indicó que, además de reunir los elementos para el banco ortopédico, la empresa colaboró con el fortalecimiento de la ambulancia del departamento.

En tanto, el director de Sumar Salud, Emiliano Turcumán, destacó el compromiso de las empresas sanjuaninas con las iniciativas de desarrollo social. "Debemos seguir evolucionando y generando conciencia en las empresas, entendiendo que esto no termina en los beneficiarios directos, sino que se trata de mejorar la vida de las personas", sostuvo.

Cómo acceder al banco ortopédico

El servicio estará centralizado en el edificio de Acción Social de la Municipalidad de Ullum. Desde allí se organizará el registro de las personas que soliciten los elementos y el seguimiento de cada préstamo.

La creación del banco busca que los vecinos puedan disponer de equipamiento de asistencia sin tener que comprarlo, a través de un sistema comunitario que permita aprovechar los recursos y facilitar su acceso a quienes los necesiten.