Un abogado abandonó a su cliente hipoacúsico acusado de violar a su hija

El acusado de 55 años, Mario Morán, Mariano Carrera, Guillermo Adarvez, Mabel Moya, Claudia Ruiz Carignano, Silvina Zogbe y Sandra Leveque formaron parte del insólito escenario judicial vivido este martes en Rawson. La audiencia donde se juzga al hombre hipoacúsico imputado por abusar de su propia hija debió suspenderse repentinamente. El letrado Mario Morán renunció a la defensa particular sin notificar previamente al procesado.

El tribunal presidido por Mariano Carrera, junto a Guillermo Adarvez y Mabel Moya, aguardaba la apertura del debate oral. También estaban en la sala la fiscal Claudia Ruiz Carignano, la ayudante fiscal Silvina Zogbe y el propio acusado asistido por una intérprete de lengua de señas. En ese instante, la Oficina Judicial confirmó que el abogado Mario Morán había dimitido, dejando al imputado completamente desprotegido y sorprendido.

Ante la emergencia, se le dio intervención inmediata a la defensora oficial Sandra Leveque, quien ya había actuado en la formalización de la causa en diciembre de 2025. Al asumir el cargo, la doctora Sandra Leveque solicitó sanciones disciplinarias contra Mario Morán por su desamparo profesional. Los magistrados Mariano Carrera, Guillermo Adarvez y Mabel Moya evaluarán posibles penalidades una vez concluido el proceso judicial.

Para que Sandra Leveque pueda analizar detenidamente el expediente y elaborar la estrategia técnica, los jueces pospusieron el inicio del debate para el martes 20 de octubre. Asimismo, Claudia Ruiz Carignano y Silvina Zogbe solicitaron la prórroga de la prisión preventiva del acusado, medida que fue respaldada por el tribunal para garantizar que el imputado siga encarcelado mientras se realiza el juicio.

La fiscalía encabezada por Claudia Ruiz Carignano solicitará una pena de 15 años de prisión. La acusación abarca abuso sexual con acceso carnal, de carácter reiterado y agravado por el vínculo, la convivencia y la minoría de edad de la víctima, atribuyendo al imputado un mínimo de cinco hechos concretos perpetrados durante más de diez años en el hogar familiar.

La investigación indica que las agresiones comenzaron entre 2002 y 2003, cuando la niña tenía apenas 4 o 5 años. El acusado se aprovechaba de momentos a solas o mientras los hermanos dormían para atacarla, en un contexto de constantes agresiones físicas y psicológicas hacia toda la familia. En 2015, la adolescente fue golpeada hasta desmayarse al intentar resistir un ataque.

Ese mismo año 2015, tras ser aprehendido por violencia familiar y salir en libertad, el hombre escapó hacia la provincia de Neuquén. La joven recién pudo realizar la denuncia penal en 2024, a los 25 años y con contención psicológica. Esto activó un pedido de captura que concluyó con la detención del sospechoso en diciembre de 2025 en el sur argentino.