Un hombre murió este jueves luego de prenderse fuego frente a la sede de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, en un dramático episodio que conmocionó a quienes se encontraban en la zona. Si bien las autoridades no informaron oficialmente las razones del hecho, una organización protibetana aseguró que se trató de una protesta contra las políticas del gobierno chino en el Tíbet.

El protagonista fue identificado como Lobga Rangzen, un reconocido activista tibetano. La confirmación fue realizada por Tencho Gyatso, presidente de la Campaña Internacional por el Tíbet, quien lo definió como "un incansable defensor del Tíbet" dedicado a concientizar de manera pacífica sobre la situación de los derechos humanos en esa región.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:32 en la intersección de la Primera Avenida y la calle 42, frente al edificio de la ONU. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al activista colocando una bandera tibetana sobre el asfalto antes de prender fuego un papel que sostenía entre sus manos.

Las llamas envolvieron rápidamente su cuerpo. Según los registros del episodio, el hombre permaneció de pie durante algunos segundos y alcanzó a dar unos pasos antes de desplomarse sobre la calzada.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron extinguir el fuego. Sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, Rangzen fue trasladado al Hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el pesar del organismo internacional. "Estamos consternados por este trágico y terrible incidente y expresamos nuestras condolencias a su familia", señaló.

De acuerdo con la Campaña Internacional por el Tíbet, el activista se oponía a una nueva legislación impulsada por China para "promover la unidad étnica y el progreso". Según Pekín, la norma busca fortalecer una identidad nacional común entre los distintos grupos étnicos del país.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas tibetanos sostienen que esa legislación podría restringir aún más los derechos, la libertad religiosa y la identidad cultural de minorías como los tibetanos y los uigures.

Luego del hecho, decenas de integrantes de la comunidad tibetana se concentraron frente a la sede de la ONU para rendir homenaje a Lobga Rangzen y reclamar una mayor intervención de la comunidad internacional ante las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el Tíbet.