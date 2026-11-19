La investigación por la muerte de Franco Jara, el hombre que falleció en Albardón tras un procedimiento policial, tendrá una medida clave para intentar reconstruir lo ocurrido. Uno de los adolescentes que habría presenciado el hecho, de 14 años, declararía en Cámara Gesell ante la Justicia.

El fiscal Roberto Ginsberg confirmó a DIARIO HUARPE que la entrevista videograbada está prevista en el Centro Anivi y que el adolescente sería testigo presencial de lo sucedido. Su testimonio podría aportar información para reconstruir las circunstancias en las que Jara perdió la vida y determinar qué intervención tuvo cada uno de los efectivos policiales involucrados.

La declaración forma parte de las medidas previstas por el Ministerio Público Fiscal luego de la formalización de la investigación contra cinco policías. Cuatro de ellos quedaron con prisión preventiva por cuatro meses, mientras que el quinto recibió una medida de tres meses.

Pero no sería el único testimonio que la Fiscalía busca incorporar. Ginsberg explicó que habría otros menores presentes durante el episodio y que deberán analizar si corresponde solicitar nuevas entrevistas videograbadas para conocer sus versiones.

En paralelo, los investigadores comenzarán a revisar la cantidad de registros audiovisuales reunidos en la causa. El análisis de esas imágenes será otra de las herramientas para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades individuales.

De esta manera, la investigación por la muerte de Franco Jara avanza sobre dos líneas importantes: los testimonios de quienes estuvieron presentes y las pruebas audiovisuales que permitan contrastar las distintas versiones del procedimiento policial.

La audiencia y los próximos pasos

Durante la audiencia de formalización realizada este miércoles, la Justicia imputó a los cinco policías involucrados en la causa por la muerte de Franco Jara: Zamora, Salazar, Recio, Godoy y el oficial Cabra. Cuatro de ellos quedaron acusados de homicidio agravado por la condición funcional del autor y recibieron prisión preventiva por cuatro meses, mientras que Cabra fue imputado por otros delitos y deberá cumplir tres meses de prisión preventiva.

En paralelo, la Fiscalía confirmó que avanzará con nuevas medidas para reconstruir lo sucedido, entre ellas el testimonio de un adolescente de 14 años que habría presenciado el hecho y el análisis de registros audiovisuales.