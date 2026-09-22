Un adolescente de 15 años abrió fuego este martes frente a una escuela secundaria de Turgutlu, en la provincia de Manisa, al oeste de Turquía, y dejó al menos 11 estudiantes heridos. Dos de ellos se encuentran en estado grave. El atacante fue detenido poco después y también quedaron bajo custodia sus padres y su abuelo, en el marco de la investigación por el acceso al arma.

El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando los estudiantes se dirigían al establecimiento educativo. Según las autoridades, los disparos fueron realizados en la calle, fuera del edificio escolar. Los alumnos resultaron heridos por los perdigones del arma de caza utilizada por el adolescente.

El ataque quedó registrado

Las cámaras de seguridad de la zona captaron al joven mientras caminaba con el arma en las inmediaciones de la escuela. En las imágenes difundidas por medios locales también se observa el momento en que intenta alejarse del lugar después de los disparos.

El adolescente, identificado por medios turcos como H.O., fue detenido por la Policía poco después del ataque. El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gürlek, confirmó que 11 estudiantes resultaron heridos y que dos de ellos permanecían graves.

Además del menor, las autoridades detuvieron a sus padres y a su abuelo. La investigación busca establecer cómo llegó el arma a manos del adolescente y bajo qué condiciones se encontraba guardada. Según la agencia Associated Press, el arma habría sido tomada de la vivienda de su abuela, mientras que otros reportes señalan al abuelo como propietario.

Investigan el motivo

Por el momento, las autoridades no determinaron oficialmente cuál fue el motivo del ataque. Entre las hipótesis que se investigan aparece una posible situación de acoso escolar o una disputa previa entre estudiantes, aunque esa versión todavía no fue confirmada como causa del tiroteo. Dos fiscales fueron designados para avanzar con la investigación.

Después del ataque, se reforzó la seguridad en los alrededores del establecimiento educativo. El episodio volvió a generar preocupación por el acceso de menores a armas de fuego en Turquía.

El hecho ocurre meses después de otros ataques registrados en escuelas del país. En abril, dos tiroteos ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron muertos y heridos en establecimientos educativos del sur de Turquía.