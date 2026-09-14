Un adolescente de 15 años se convirtió en el primero de San Juan en ser investigado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. La causa se inició a partir de una denuncia por un presunto abuso sexual contra una menor, presentada durante la mañana del domingo 13 de septiembre en Anivi.

La investigación se encuentra en su etapa inicial y está a cargo de la fiscal de Niñez y Adolescencia, María Paula Carena, quien confirmó que el caso quedaría comprendido dentro de la nueva Ley 27.801.

La funcionaria explicó que actualmente analiza la denuncia para determinar las primeras medidas que podrían solicitarse. En caso de considerar necesario avanzar con el requerimiento de instrucción, las pruebas propuestas serán remitidas al juez interviniente, quien deberá resolver sobre su realización.

El caso marca un cambio significativo para la Justicia sanjuanina, ya que el nuevo régimen nacional establece responsabilidad penal juvenil para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. Hasta su entrada en vigencia, el régimen anterior fijaba el límite de imputabilidad a partir de los 16 años.

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

Carena anticipó que la reducción de la edad podría provocar un aumento en el volumen de expedientes que lleguen al fuero especializado, debido a que ahora también deberán investigarse penalmente determinados hechos atribuidos a adolescentes de 14 y 15 años.

La Ley 27.801 tiene como objetivo establecer un régimen específico para adolescentes imputados por delitos y contempla, además de las eventuales sanciones, herramientas orientadas a la educación, resocialización e integración social.

En paralelo, San Juan avanza en la adecuación de su normativa procesal al nuevo esquema nacional. La Legislatura convocó para este lunes 14 de septiembre a una sesión especial destinada exclusivamente a tratar el proyecto complementario presentado por la Corte de Justicia.

Entre las herramientas previstas aparecen mecanismos alternativos como la conciliación, la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba, aunque con restricciones según la gravedad y el tipo de delito. También se incorpora la regulación del juicio abreviado para causas penales juveniles.

Mientras se termina de adaptar el funcionamiento provincial al nuevo sistema, la denuncia presentada contra el adolescente de 15 años se convierte en el primer expediente de San Juan que deberá analizarse bajo las reglas del Régimen Penal Juvenil recientemente implementado.