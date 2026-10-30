Un alacrán picó a una nena de Capital y hay temor entre los vecinos

La proliferación de arácnidos en diversos puntos de San Juan encendió las alarmas comunitarias tras conocerse un hecho en el barrio Cabot del departamento Capital, donde una nena de 7 años sufrió una picadura. La madre de la pequeña alertó sobre lo ocurrido y solicitó al municipio tareas inmediatas de limpieza de cunetas y desinfección en la zona.

La preocupación se intensificó por el hallazgo frecuente de estos arácnidos en veredas, acequias e incluso en el interior de las viviendas del vecindario. La circulación de estos animales genera inquietud constante entre las familias locales debido al peligro que representa para los niños que transitan y juegan por el sector.

La problemática se extendió más allá del ejido capitalino hacia otros sectores provinciales donde también se registraron hallazgos similares en propiedades privadas. En el barrio Lebensohn de Chimbas, una residente detectó un ejemplar en el fondo de su vivienda, provocando gran inquietud por la peligrosidad de la especie.

Paralelamente, habitantes de distintas zonas del departamento Santa Lucía informaron la presencia de alacranes en sus patios exteriores y rincones del hogar. Frente a esta sucesión de episodios, la comunidad demanda de manera conjunta un mayor mantenimiento en espacios públicos y medidas preventivas para frenar la invasión.

Entre las recomendaciones sanitarias básicas se destaca revisar y sacudir el calzado antes de usarlo, al igual que la ropa de vestir y de cama. También resulta fundamental evitar la acumulación de escombros o maderas en los fondos, mantener limpios los alrededores e instalar rejillas de protección en los desagües.

Frente a una picadura es imprescindible acudir de inmediato a un centro de salud sin aplicar torniquetes, realizar cortes ni intentar extraer el veneno. La atención médica urgente es determinante para prevenir complicaciones graves en la salud, especialmente en los pacientes más pequeños.