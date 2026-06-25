Una grave situación ocurrida en una escuela secundaria de Caucete es investigada por la Justicia tras una denuncia policial presentada por familias de estudiantes, quienes advierten la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con la denuncia, el material habría sido elaborado por un alumno del establecimiento utilizando fotografías reales de sus compañeras, que luego fueron manipuladas digitalmente para simular escenas de contenido íntimo o sexual. Las imágenes y videos habrían circulado posteriormente a través de distintos grupos de WhatsApp, lo que generó preocupación e indignación en la comunidad educativa.

Ante la circulación del contenido, los padres de las estudiantes afectadas acudieron en primera instancia a las autoridades escolares para solicitar medidas inmediatas. Sin embargo, según señalaron, las respuestas institucionales no habrían sido suficientes frente a la gravedad del hecho, lo que motivó la decisión de formalizar la denuncia ante la Policía.

El objetivo de la presentación judicial es determinar cómo se produjo el material, de qué manera fue difundido y qué responsabilidades podrían atribuirse en el caso, tanto en la creación como en la circulación de las imágenes.

El episodio vuelve a poner en foco el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, en particular los denominados “deepfakes”, que permiten la manipulación de imágenes y videos con alto nivel de realismo, y que en los últimos años han generado preocupación por su impacto en ámbitos escolares y sobre todo cuando involucran a menores de edad.

Por el momento, no se informaron avances oficiales en la investigación ni medidas adoptadas en el ámbito judicial o institucional. Mientras tanto, las familias de las estudiantes reclaman respuestas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos dentro del entorno educativo.

El caso abre además el debate sobre la necesidad de reforzar la educación digital, la prevención del acoso en entornos virtuales y la regulación del uso de tecnologías emergentes en contextos escolares.