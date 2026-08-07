Un tiroteo ocurrido este viernes en una escuela de Tailandia dejó al menos siete personas muertas y otras 15 heridas. El presunto atacante fue un estudiante de 14 años que ingresó armado al colegio secundario Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, y comenzó a disparar contra alumnos y docentes. Luego del ataque, el adolescente fue encontrado muerto dentro de un aula tras haberse suicidado.

El episodio ocurrió durante la mañana en el establecimiento ubicado en el distrito de Bang Kruai, donde el adolescente habría comenzado a disparar sorpresivamente contra los estudiantes.

Según información de la Policía local, antes de llegar a la escuela el joven habría asesinado a sus dos abuelos utilizando la misma pistola CZ 9 mm que posteriormente llevó al establecimiento educativo.

De acuerdo con el medio local Nation Thailand, entre las víctimas fatales del ataque dentro del colegio habría dos profesores.

Alumnos se escondieron debajo de las mesas

El ataque generó escenas de pánico dentro de la escuela. Al escuchar los disparos, varios estudiantes buscaron refugio en las aulas y se escondieron debajo de las mesas para intentar protegerse, mientras que otros lograron escapar del establecimiento.

Las imágenes registradas aproximadamente una hora después de la balacera mostraron el impacto que dejó el episodio: alumnos, docentes y familiares se abrazaban y lloraban en el exterior del colegio, mientras efectivos policiales y equipos de emergencia trabajaban dentro del predio.

La Policía desplegó un amplio operativo y acordonó la zona para impedir el ingreso de personas ajenas a la investigación.

Información contradictoria sobre las víctimas

Durante las primeras horas posteriores al ataque, las autoridades tailandesas proporcionaron distintas cifras de muertos y heridos.

Según informó la agencia Associated Press, algunos funcionarios indicaron inicialmente que había seis personas fallecidas dentro de la escuela, mientras que otros elevaron el número al contabilizar también a los dos abuelos del adolescente, presuntamente asesinados antes de la masacre.

Finalmente, los reportes difundidos hasta el momento establecieron en al menos siete la cantidad de víctimas fatales, mientras que otras 15 personas resultaron heridas.

El arma habría pertenecido a un familiar

El viceministro del Interior de Tailandia, Phonphir Suwannachawi, indicó que el arma utilizada en el ataque habría pertenecido a un familiar del adolescente.

Los investigadores trabajan para determinar cómo el menor accedió al arma y cuál fue el motivo que desencadenó el ataque.

La Policía también busca reconstruir los movimientos del joven antes de llegar a la escuela y establecer las circunstancias en las que se produjeron los asesinatos de sus abuelos.

El atacante fue encontrado muerto dentro de un aula

Después de la balacera, los efectivos desplegaron un operativo para localizar al adolescente dentro del establecimiento.

Finalmente, el joven fue encontrado muerto en un aula, luego de haberse suicidado.

La escuela quedó cerrada y bajo custodia policial mientras los peritos forenses comenzaron a recolectar pruebas y analizar la escena para reconstruir el ataque.

El Gobierno expresó sus condolencias

El primer ministro de Tailandia expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que ordenó a los organismos correspondientes asistir a los heridos y brindar apoyo a las familias afectadas.

También dispuso el envío de funcionarios del Ministerio del Interior al establecimiento para supervisar el operativo desplegado tras la masacre.

Mientras continúan las pericias, las autoridades buscan determinar qué llevó a un estudiante de apenas 14 años a ingresar armado a una escuela y atacar a alumnos y profesores, en uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en Tailandia durante los últimos años.