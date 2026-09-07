José Ignacio Acosta, de 41 años, expuso públicamente su reclamo contra Medifé por la falta de cobertura de distintas prestaciones que considera indispensables para sostener su tratamiento por un cuadro ansioso-depresivo. Según relató, el conflicto comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó especialmente desde octubre de 2025, cuando la empresa comenzó a dejar de cubrir parte de los pilares de su tratamiento.

“Desde octubre de 2025 empezó a fallar la cobertura de los pilares de mi tratamiento. Necesito acompañamiento terapéutico, psicología, psiquiatría y medicación”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE. Por lo que detalló, el acompañamiento terapéutico llegó a representar unos $1.200.000, mientras que la medicación alcanzó aproximadamente los $500.000 mensuales. A esto se suman los honorarios de los profesionales que continúan vinculados a su tratamiento.

“Se me acabaron todos mis ahorros y, cuando pasó eso, ya no pude seguir con el tratamiento porque mis profesionales dejaron de atenderme al no poder pagarles”, sostuvo. Acosta explicó que actualmente no se encuentra en condiciones de trabajar y que depende de la ayuda económica de su familia, aunque aseguró que esos recursos son limitados.

El hombre señaló que algunas prestaciones sí fueron cubiertas. Según su relato, psicología y psiquiatría continuaron con cobertura, con consultas que actualmente representan unos $180.000 y $70.000 mensuales, respectivamente.

La disputa llegó a la Justicia

El conflicto también se trasladó al ámbito judicial. Acosta contó que presentó una acción de amparo y que posteriormente se dictaron medidas cautelares vinculadas con la continuidad de su tratamiento. “La segunda sentencia cautelar tuvo una ampliación porque mi tratamiento lo requería y tampoco hicieron caso”, afirmó.

A partir de esos incumplimientos, según explicó, el juez dispuso multas por cada día hábil en el que no se cumpliera con lo ordenado. Inicialmente fueron de $30.000 diarios, pero posteriormente se elevaron hasta $100.000 por día hábil. “Las multas se aumentaron severamente hasta que paguen íntegramente todo lo que deben y me aseguren la continuidad del tratamiento”, señaló.

Acosta estimó que la deuda acumulada por esas multas ya supera los $30 millones. Además, relató que recientemente recibió un pago de $4.440.000 por parte de Medifé. “Me debían alrededor de $34 millones. Ahora hay que restar ese pago, pero las multas siguen porque no se pagó la totalidad”, explicó.

La cobertura y la espera por una definición

Acosta también puso el foco en la continuidad de las prestaciones que necesita para sostener su tratamiento. “Necesito que me aseguren el 100% de la continuidad del tratamiento. Si no, sigo en esta situación y no puedo avanzar”, afirmó.

El hombre contó que tiene Medifé desde 2007 y que, según su relato, los inconvenientes comenzaron cuando obtuvo el Certificado Único de Discapacidad y pasó a requerir formalmente la cobertura de las prestaciones vinculadas con su tratamiento. “Antes no tenía inconvenientes porque me hacía cargo de todos los costos de forma privada. Después me explicaron que, por mi situación, correspondía que la cobertura se hiciera cargo”, sostuvo.

Actualmente, sus abogados continúan realizando presentaciones en el expediente. Acosta aseguró que ya hubo varias contestaciones y que espera una resolución judicial que permita poner fin a la disputa. “Lo único que tengo en mi mano ahora es seguir peleando y denunciándolos por todos los medios posibles”, expresó.