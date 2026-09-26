Un hombre de apellido Arias fue detenido en Rawson y posteriormente condenado a cumplir una pena en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de ser investigado por un robo cometido en un local de comidas rápidas de Capital.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de septiembre en un comercio ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Mendoza y Santiago del Estero. Según la investigación, el delincuente violentó una de las puertas de acceso y logró ingresar al local.

Una vez adentro, sustrajo varias piezas de fiambre y otros elementos antes de escapar del lugar.

A partir de la denuncia, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, comenzó con las tareas para identificar al responsable.

Una de las pruebas clave fueron las cámaras de seguridad del comercio. Tras analizar las imágenes, los investigadores lograron individualizar al presunto autor del robo, identificado con el apellido Arias.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda del barrio Las Rosas, en Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron parte de los efectos que habían sido denunciados como robados.

Además, hallaron prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas por el acusado durante el ilícito.

El operativo sumó otro elemento que llamó la atención de los investigadores. En la vivienda encontraron una motocicleta que presentaba anomalías tanto en la numeración del motor como en la del chasis.

También constataron que la chapa patente colocada en el rodado no correspondía con la motocicleta, por lo que el vehículo quedó secuestrado para determinar su procedencia.

Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados y la detención de Arias.

Finalmente, el acusado fue llevado ante el juez y, tras la audiencia correspondiente, recibió una condena que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.